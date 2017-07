Se realizará una jornada de donación de cabello para la confección de pelucas oncológicas

La ONG Jano por Todos junto a la peluquera María Ester Lerchundi, y la asociación civil de Mar del Plata “Juntos Trenzando Solidaridad” van a realizar una jornada de donación de cabello para la confección de pelucas con destino a pacientes oncológicos. El encuentro será el domingo próximo a partir de las 15 en el centro cultural y social San Pacífico, ubicado en Sáenz Peña 751.

La peluquera María Ester Lerchundi contó que hace un tiempo comenzó a juntar cabello para donar a la ONG marplatense que elabora pelucas oncológicas.

“Ellos hacen las pelucas solidarias, entonces como nosotros estudiamos en la misma escuela, en esas charlas surgió este proyecto. Empezamos a ver la necesidad que había y yo sabía que había gente que mandaba cabello para allá que deseaba tener algo cerca como para poder solucionar más rápido todo”, explicó.

En ese marco, comenzó a buscar el apoyo de alguna organización para llevar adelante el proyecto solidario con mayor difusión para llegar a más gente y así fue que se contactó con Alejandra Kluga, de Jano por Todos.

El inicio de un proyecto

Por su lado, Alejandra Kluga manifestó que “fue un alivio para nosotros porque mucha gente a través de las redes sociales o cuando nos ven nos preguntan, tienen ganas de donar el cabello, y nosotros teníamos referencia de otros lugares del país, que eran más lejos”.

En tanto, María Ester Lerchundi afirmó que “es muy delicado el tema de donar cabello porque hoy por hoy es costoso y en otros lugares ha habido problemas, así que yo fui muy despacito con esto. Hace 2 años que fui observando cómo se manejaban, cuando esta ONG se hizo fuerte, tuvo su personería jurídica, se armó de gente responsable, ahí empezamos a hablar sobre el tema”.

Alejandra Kluga explicó que si bien en el caso de los niños que ellos atienden en la ONG no suelen usar pelucas, porque son pequeños y generalmente les causa molestia utilizarlas, buscan canalizar las consultas de muchas personas que quieren donar el cabello.

“Nos comunicamos con el presidente de la ONG que se llama Marcelo Testa, con él estamos organizando esto para el domingo que viene. Ellos van a venir a fiscalizar el cabello y también van a exponer las pelucas para cualquier persona que quiera venir a preguntar cómo se hace, cómo es el sistema, ahí se les va a dar la explicación”, señaló.

El encuentro

Respecto al encuentro en sí, detalló que “como nosotros a todo intentamos darle un marco de alegría y por eso lo pensamos en el marco de un evento. Al salón San Pacífico nos lo presta el Municipio. La actividad central va a ser la gente que quiere donar su cabello, va a haber varios peluqueros cortando. Viene un grupo de Mar del Plata más los que se sumen de acá. También va a haber alumnas de María Ester que van a hacer peinados para las nenas”.

Además, habrá maquillaje artístico, manicuría, shows de baile y canto, música y buffet.

Pedido Solidario

Para participar de la jornada no habrá que abonar ningún tipo de entrada, y los organizadores solo dieron a conocer una serie de elementos que están necesitando para que aquellos que lo deseen, puedan donar.

Para Jano por Todos se necesitan elementos de higiene para los niños que están realizando rayos y quimioterapia como dermaglós, hipoglós y platzul, alcohol en gel y curitas infantiles.

Para la confección de pelucas, se necesita: elástico partido ancho beige y marrón, elástico de liga de 2.5 marrón claro y oscuro, hilos de poliéster natural beige, marrón claro y oscuro, alfileres de cabeza plástica de color, cinta bebé de falletina y raso natural beige, marrón claro y oscuro.

Y también va a haber una urna para aquellos que no puedan comprar estos materiales pero quieran donar algo de dinero para adquirirlos.

En cuanto a la donación de cabello, debe medir de 10 centímetros en adelante y puede ser natural o teñido. No necesariamente tiene que ser todo el cabello, puede ser solo un mechón.

Continuidad del proyecto

Alejandra Kluga contó que si una persona que tiene esta patología necesita una peluca, la ONG las entrega en comodato.

“No las alquilan ni las venden, lo único que se pide es que cuando crece el pelo que termina el tratamiento las pueda devolver. La condición es que el service se lo puedan hacer ellos, porque saben cómo hacerlo. Las pelucas son personalizadas, dejan que la persona elija, incluso hay gente que se corta su mismo pelo, sabiendo que se le va a caer y con ese pelo le hacen la peluca”, indicó.

María Ester Lerchundi aseguró que “la idea es no solo pensar en la parte estética sino también en lo emocional de la persona. El evento es también para que la gente tome conciencia de lo que le sucede a una persona con esta enfermedad. Hablar todos esos temas que encierra la peluca, hay mucha gente que no está informada, la idea es mostrar cómo se trabaja, quienes hacen las pelucas”.

Adelantó que “tenemos un proyecto importante para continuarlo, me llamó mucha gente que ya tiene el pelo cortado que lo iba a mandar en encomienda, y que quiere donarlo”.

Por su lado, Alejandra Kluga afirmó que “cuando termine el evento veremos como seguimos”.

Por último, contó una anécdota que encierra una reflexión sabia sobre la vida: “una mamá de un nene que es oncológico que está muy bien ahora se contactó conmigo y me dijo que se va a cortar el pelo. Como se lo había cortado muy cortito y ahora le creció, me sorprendió y le dije ‘vas a volver a cortarte el pelo’ y me respondió ‘es solamente pelo, para qué lo quiero’. La experiencia que ella tuvo de vida le mostró que no tiene sentido apegarse a ese tipo de cosas. Me dio una respuesta muy sabia”.