Se presentará una muestra pictórico-literaria entre alumnos del ISFDyT 10 y la ilustradora Afra

Este viernes a las 20 en el Banco Credicoop, Rodríguez 780, se inaugurará la muestra pictórico-literaria “Micromundos”. La misma contará con dibujos realizados especialmente para esta muestra por la reconocida ilustradora tandilense AFRA (Soledad Martínez) en diálogo con Microficciones (textos hiperbreves) escritos por los alumnos de 1er. año del Profesorado de Lengua y Literatura del ISFDyT 10. La coordinación general está a cargo de la escritora y profesora Patricia Ratto. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 10 a 15 del 3 al 16 de noviembre.

En diálogo con El Eco de Tandil, Afra, Patricia Ratto y los alumnos Araceli Puleri y Rodolfo Probicito relataron sobre los procesos de creación y la muestra que se inaugurará esta semana.

-¿Cómo surge Micromundos?

Rodolfo Probicito: -Surge a partir de las ilustraciones brindadas por AFRA, hicimos microficciones que se basan en la imagen para plasmar una historia o un texto.

Patricia Ratto: -Hace años que vengo trabajando en este diálogo entre dos lenguajes artísticos diferentes. Lo hice con fotógrafos, artistas plásticos, escultores y me encontré con Afra y parte de sus dibujos en una muestra que compartimos en Galería Artemio. Siempre busco un artista que pueda brindarles cosas interesantes a los chicos o que se pueda vincular bien con ellos; y además una persona que acepte lo que nosotros hagamos. El diálogo es establecido desde la libertad, por lo que ella sabe que nosotros vamos a escribir cosas que surjan a partir de estas imágenes.

El trabajo es de escritura de un género literario que ya tiene muchos años pero que se desarrolló sobre todo en el siglo XX o XXI y tenemos en Argentina exponentes como Ana María Shua. La microficción es un texto hiperbreve y que genera un impacto fuerte en el que lo lee. Justamente ese es el trabajo que estuvimos haciendo: escribiendo en diálogo con los dibujos y tratando que los textos ofrezcan otras lecturas, no es lo mismo que el público va a ver en los dibujos.

-Afra, ¿cómo fue tu participación?

Soledad Martínez: -Me llega esta propuesta a través de Patricia para utilizar algunas imágenes que ya tuviera como para que los chicos escriban pero yo le propuse realizar imágenes especialmente para esta ocasión. Generalmente yo recibo un texto y realizo las ilustraciones en base a eso; pero en este caso era al revés: yo tenía que crear algo nuevo que me surgiera y ellos escribir sobre eso.

Para mí era un superdesafío y me resultaba mucho más atrayente crear cosas nuevas que usar imágenes que ya tuviera. A Patricia le encantó la idea así que me puse a dibujar. Realmente fue un trabajo muy profundo porque no tenía ningún límite, podía dibujar lo que quisiera y del otro lado recibía muy buenas respuestas por parte de los chicos.

Al día de hoy, leí algunos relatos pero todavía no lo que va a la muestra así que estoy curiosa por saber lo que les produjo mi trabajo.

-¿Cuál es la técnica que utilizaste?

SM: -Utilicé lápiz negro, grafito y lápices policromos sobre papel canson color o blanco. En esta oportunidad cree 16 dibujos y fue un trabajo intenso. Sin embargo, estoy muy contenta porque fue un trabajo que me conectaron más con lo mío, con algo que quería salir y que este fue el marco perfecto para que sucediera.

PR: -Respecto a las muestras que hicimos en otros años, esta es la primera vez que un artista hace obras especiales para la ocasión; por lo tanto eso también fue muy interesante y a mí me gusta trabajar así porque uno aprende con el otro.

-¿Cómo fue recibir estas obras y luego escribir sobre ellas?

Araceli Puleri: -Para mí fue bastante difícil porque vimos distintas imágenes y escribir con lo que te surja en el momento. Fue una muy linda experiencia.

RP: -Lo que más me gustó fue tener que encontrarle otro sentido a la imagen además de la que se muestra. Por ejemplo por qué las cartas están entre los hongos o por qué llegaron hasta ahí (ver imágenes) y desarrollar toda una historia.

-¿Cómo fue el proceso con los alumnos?

PR: -Primero hubo una etapa de lectura de microficciones para conocer el género porque habitualmente no se lee tanto. A partir de ahí comenzamos a probar pero el desafío era que lo que ya está en la ilustración, el espectador lo va a ver y no necesita que se lo digamos con palabras; es decir que el texto no iba a ser una traducción de la imagen. El texto tenía que aportar otras historias y, en lo posible, no lo que se le ocurre al público a simple vista.

Tuvimos que meternos adentro de la imagen y mirar para afuera, ser un personaje de los que estaban allí, imaginarnos una historia que no es la primera que se nos ocurre porque ésta iría muy pegada al sentido que ya tiene la obra, etc. de esta forma, apareció de todo ya que tenemos hasta microrrelatos policiales, de amor, aventuras, poéticos, de terror.

-¿Todos escribieron sobre el total de las imágenes y se hizo una selección?

AP: -Sí y fue algo bastante difícil porque habíamos escrito mucho. Realmente fue difícil la selección porque estaban todos los textos muy buenos.

RP: -Para cada imagen elegimos tres microficciones y eso fue lo más complicado.

PR: -La idea es que cada una de las microficciones generen lecturas diferentes de la imagen. Además lo que se terminó generando es que primero uno empieza por pensar individualmente lo que quiere pero luego termina decidiendo en función de la muestra. De tal forma, dejamos de funcionar individualmente y comenzamos a hacerlo como un equipo.

-¿Cómo surge la idea que el espacio de la muestra sea el Banco Crediccop?

PR: -Hemos hecho muestra en distintos lugares. Este banco me gusta por el espíritu que tiene que es cooperativo y que tiene mucho que ver con esto que decimos de hacer las cosas desde el esfuerzo, trabajo, la reunión y un grupo de personas que quieren un poco cambiar el mundo. Me parece interesante que la previa de la muestra haya venido con este trabajo colaborativo y que ahora se termine mostrando en ese banco.

Ahí la van a poder ver quienes estén esperando en el banco o cualquier persona que nada tenga que ir a hacer allí y se acerque específicamente por el interés de la muestra.

Microficciones

-Agustina Barragán

-Victoria Berte

-Florencia Castaño

-Ana Castro

-Nazarena Deagustini

-Melina Sol Díaz

-Verónica Espinoza Villagra

-Camila Garay

-Cecilia López

-Natalia Marcovechio

-Rocío Marrero

-Julia Pagés

-Rodolfo Probicito

-Marcos Rodríguez

-Araceli Ruleri

-Milagros Segura

-Ayelén Siré

-Mariano Vázquez

-Coordinación general: Patricia Ratto