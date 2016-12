Se encadenó en la Municipalidad y pidió que le sea devuelto su trabajo

Expresó que el viernes 23 tomó conocimiento de su despido, que aún no ha sido oficializado, del puesto que ocupaba en la Secretaría de Desarrollo Social, donde trabajaba en representación de las personas transgénero. Explicó que el jueves pasado hubo un encuentro en la Secretaría de Desarrollo Social junto a Alejandra Marcieri, donde una de las chicas que trabaja allí produjo una situación de violencia contra su persona por lo que se defendió con gas pimienta ante la agresión, por lo que la gente que se encontraba allí dentro debió ser evacuada.

Señaló que con el salario que percibe paga su alquiler y come, por lo que le sería imposible vivir dignamente si no se le restituye el puesto en el que se encontraba. Al mismo tiempo, acusó a Alejandra Marcieri de generar una situación de conflicto y violencia entre las compañeras del equipo, ya que dice que la secretaria no intentó defenderla: “Es algo totalmente injusto”. Es por ello que pide al intendente Lunghi la reincorporación a su puesto de trabajo, así como también la implementación de la ley de emergencia social, que considera la adaptación salarial al contexto inflacionario. “De acá no me voy a ir hasta tener una respuesta en el despacho del intendente. Quiero un papel firmado”, manifestó y añadió: “Estoy acá para que me devuelvan el trabajo que tengo hace dos años en la Municipalidad”.