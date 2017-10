Ruffa confirmó la clausura del galpón de la exRonicevi y llamó a los padres a la reflexión

El director de Inspección General y Habilitaciones, Alejandro Ruffa, confirmó la clausura del galpón situado en calle Venezuela al 200, perteneciente a la exfábrica Ronicevi, a partir de la denuncia de vecinos por una fiesta estudiantil que se desarrolló en el lugar el sábado por la noche.

De la reunión había participado el joven Martín Otano, estudiante de la Escuela Normal, quien debió ser hospitalizado tras sufrir una feroz golpiza en Avellaneda y Santamarina, que derivó en una intervención quirúrgica en el Hospital Municipal Ramón Santamarina, siendo derivado luego a la Unidad de Terapia Intensiva para una más compleja atención.

En diálogo con El Eco de Tandil, el funcionario comunal detalló que “luego del lamentable accidente sufrido por el chico en el marco de la Farándula, a la noche recibimos denuncias por ruidos molestos. Igualmente, habíamos determinado una guardia de rutina por los distintos galpones para evitar algunas cuestiones que no queríamos que sucedan”.

Sobre el procedimiento, precisó que “en la primera intervención, que fue después de la 1.30 de la madrugada, ya estaba la policía en la puerta, entonces la situación estaba un poco controlada. Pero a la hora tuvimos que intervenir nuevamente, porque ya se habían agolpado en el galpón otras personas queriendo entrar. Obviamente, todos menores de la Farándula”.

Ruffa detalló que, al momento de ingresar al lugar, “se detectó que había alcohol y música, por lo que no hubo ninguna duda en el accionar de tener que clausurarlo. Fue lamentable, porque eso después llevó a que la gente en la calle causara problemas y derivó en otro menor internado”.

Llamó entonces a la reflexión, sobre todo a los padres, porque contó que incluso “algunos de ellos estuvieron presentes en la clausura, principalmente los que eran los responsables del galpón, que son quienes firman el contrato de alquiler o la cesión del espacio, y no hubo un buen trato ni los inspectores la pasaron bien, así que es lamentable y reprochable”.

Seguidamente, el funcionario recordó que ese galpón “hace un tiempo estuvo intimado por la misma razón, por determinadas fiestas –por así decirlo- que querían hacer los chicos allí. Obviamente desde el área, no solo nos juntamos con los chicos de los centros de estudiantes, sino también con todos los padres a cargo de esos espacios para que ayuden en el tema del control y hablen con los jóvenes para que no realicen ese tipo de actividades que no se pueden contemplar habilitables, y recibimos luego esta noticia del sábado, que es realmente lamentable”.

La sanción

A raíz de lo sucedido, el director de Inspección General y Habilitaciones confirmó que en la mañana de ayer ya se había labrado el acta de infracción desde el Juzgado de Faltas contra la persona responsable de la cesión del espacio. “El lugar quedó clausurado, además de la infracción. El juez de Faltas verá cómo sigue el caso”, indicó.

Para cerrar, consideró que “hay que tratar conceptualmente a la Farándula, y ver cómo entre todos podemos ayudar a que los chicos la puedan disfrutar y no tengamos que lamentar algo como lo que ha pasado este fin de semana. Es indispensable que los padres se involucren en el tema y no dejar a los chicos a la deriva”.