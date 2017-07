Romano y la metalúrgica local: “Está muy complicada la mano”

En primer lugar, mencionó que la semana pasada mantuvo una reunión de delegados en Metalúrgica Tandil, junto a los gerentes de recursos humanos, ya que temen por los trabajadores a causa del impedimento recibido por Renault para hacer cotizaciones de piezas y la ausencia de inversiones. Ello ocasiona que la producción disminuya, lo cual se vería acentuado de finalizar el acuerdo con Ford, y alcanzaría una reducción de 80 toneladas. Romano señaló que se trata de un achique continuo y que, en caso de que no haya inversión podrían perderse puestos de trabajo. Sin embargo, aclaró que por el momento no hay suspensión o despido de empleados, aunque es posible que ocurra si la prohibición de cotización continúa.

Anticipó que la UOM próximamente realizará una manifestación pacífica en el centro de la ciudad con el objetivo de exponer, principalmente, cuáles son las empresas que no pagan las obras sociales de sus trabajadores. De todos modos, mencionó que son numerosos los problemas detectados en diferentes firmas: personas que trabajan en el Parque Industrial pero de forma no registrada, empresas que no tienen ART, y otras que emplean operarios con contratos por cuatro horas laborales pero trabajan por diez o doce. No obstante, en numerosos casos estas irregularidades no se deben a la disminución de producción, sino a que “hay muchos empleadores que progresan, pero el progreso se lo llevan a sus familias y desamparan a los trabajadores”, lamentó.

A pesar de las dificultades que presenta el rubro, el secretario gremial valoró el rol desempeñado por el Ministerio de Trabajo en cada ocasión: “Siempre estuvo a la altura de las circunstancias siempre que se hicieron las denuncias”.

En cuanto a la nueva administración de la ex planta Cinpal, que opera bajo la gestión de la firma Hübner, mencionó que hasta el momento no se cumplieron las promesas efectuadas así como tampoco realizó ningún tipo de inversión, sino que se aplicó sólo una mano de pintura exterior pero ninguna reparación interior. Del mismo modo, la producción se vio afectada, al igual que el trabajo de los catorce empleados, de los cuales sólo trabajan dos. A pesar de ello, ninguno dejó de percibir su salario, aunque no dejan de estar alerta ante un posible desenlace similar al ocurrido recientemente. “Está muy complicada la situación”, finalizó.