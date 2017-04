Robaron a un menor dos veces en un mes

Una lectora de eleco.com.ar se comunicó para expresar su enojo luego de que su hijo sufriera varios robos en la vía pública con pocos días de diferencia. Además, reclamó la presencia de personal policial en diferentes zonas de la ciudad para prevenir delitos.

Buenas noches, me decidí a escribir porque siento indignación. Yo me pregunto, ¿dónde anda la Policía Local que no cuida a nuestros hijos?

En un mes a mi hijo le robaron dos veces el celular, que uno con mucho sacrificio le compra para poder estar comunicados. La primera vez fue camino la parada del colectivo, llegando a la escuela de Rodríguez y Pellegrini. Y el sábado a las 18.30, cerca de la rotonda de La Pulpería, unos chicos le cruzaron la moto y le robaron nuevamente el celular.

Pregunto, ¿dónde está la Policía? Seguramente paseando o tomando mate. Ya no se puede ni andar en esta ciudad.