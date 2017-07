Restan radio operadores y la aprobación del Concejo para el inicio del SAME

Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, mencionó que se continúa con la búsqueda de personal para la puesta en funcionamiento del servicio. Hasta el momento se cuenta con cuatro médicos confirmados, mientras que, en simultáneo, se trata el convenio en el Concejo Deliberante, el cual permitiría el inicio.

De cara a la implementación, ya se llevó a cabo una capacitación que personal médico, enfermeros y conductores recibieron por parte del personal de Cucaiba para la detección temprana de pacientes críticos potenciales donantes. En este sentido comentó que solicitaron otra para formar radio operadores, ya que hasta el momento el sistema de emergencia funciona con telefonistas, los cuales momentáneamente no serían aptos para participar en el SAME.

Aún resta definir el perfil de los radiooperadores, que deberán ser entre 6 y 8 personas. Posteriormente, se evaluará cuántos del plantel actual de telefonistas podrán ser incorporados como radio operadores, aclaró Morando, ya que los designados deberán adaptarse a situaciones de emergencia, estrés, momentos complicados, manejo informático y buena dicción. “No alcanza alguien que esté buscando trabajo. Implica un perfil psicológico particular”, explicó.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados y solicitudes efectuadas, advirtió que no correspondería dar comienzo al servicio hasta no tener aprobado el convenio por el poder legislativo local. Luego de obtener la convalidación, se establecerá la fecha de inicio, aunque primeramente será imprescindible definir quiénes serán los radio operadores. “Estaría muy mal comenzar a funcionar con el SAME sin los médicos y sin tener el convenio aprobado por el Concejo”, consideró el presidente del SISP. Además, se debe tener en consideración que, para que el sistema esté en funcionamiento se necesita una ordenanza. Una vez promulgada, se comunicará al SAME de la provincia el número de la disposición y su decreto de promulgación, que conforman cuestiones formales institucionales que resultan básicas para comenzar.

En cuanto a la escasez de postulantes para los puestos médicos del nuevo sistema de emergencias, detalló que, de no conseguir más médicos, se elaborará una modalidad para que se adapte a la cantidad disponible. Con ello garantizó que el SAME regirá en la ciudad, sin importar el número de profesionales.