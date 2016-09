Quedaron 13 recorridos del transporte rural sin cubrirse y el Consejo gestionó ante la Provincia

Este martes se conocieron las ofertas del transporte escolar rural y de 39 recorridos, 13 quedaron sin cubrirse, según precisó el presidente del Consejo Escolar de Tandil Cristian Cisneros. Desde el organismo municipal, ya se dio aviso a la Provincia y se encuentran a la espera de conocer cuáles serán los pasos a seguir para esos casos.

En diálogo con El Eco de Tandil, Cristian Cisneros confirmó en primer lugar que la apertura de sobres de los recorridos del transporte rural se realizó el pasado 30 de agosto y de un total de 39, 13 quedaron sin cubrirse.

“La mayoría se cubrió, lo que transmite tranquilidad”, resaltó, pero especificó que “hubo seis de micro, seis de remís de la Escuela de Educación Especial 501, y uno de combi que no se cubrieron”.

En consecuencia contó que desde el Consejo Escolar ya dieron aviso a “la Dirección de Logística, en La Plata, y ellos ahora nos indicarán cuáles son los pasos a seguir. Si tenemos que licitar nuevamente, si nos permiten una contratación directa. Eso lo tratan directamente desde allá”.

Por su parte, en el marco de las gestiones iniciadas este miércoles, agradeció a todo el personal administrativo y a los consejeros a cargo del área por el trabajo que han realizado para llevar adelante el proceso licitatorio. “Ahora, estamos a la espera de la respuesta en La Plata para que nos digan cómo proceder”, insistió.

Estimó que las novedades llegarán en las próximas horas, ya que la información se elevó este miércoles. De acuerdo a lo que establezca la Provincia, Cisneros ratificó que analizarán cómo seguir adelante.

“Poniendo

el hombro”

Por su parte, el vocero de los transportistas rurales Adrián Rodríguez explicó sobre los 13 recorridos que quedaron sin cubrirse que “al ser pocos kilómetros, no rinden económicamente y por eso no se cubren. Los han licitado, pero a mayor precio, y la Provincia no está dispuesta a pagarlo, entonces, quedan descubiertos”.

En el caso de las combis, confirmó que se presentaron con los precios que definió la Provincia, “aguantando un poco”, frente a la abultada deuda que persiste.

Por lo tanto, reclamó para el año próximo “una reestructuración de todo esto”.

Desde el sector, admitió que “como siempre, estamos poniéndole el hombro a esto, ya que si volvíamos a poner los precios que necesitábamos, por el mal pago que ya estamos teniendo, otra vez se caía la licitación, otra vez a contratación directa y con la incertidumbre de ver qué va a pasar de acá a fin de año”.

“La Provincia no

nos quiere escuchar”



Por su parte, lamentó que “la Provincia no nos quiera escuchar, nosotros queremos seguir trabajando y cumplir con los recorridos, y ya en noviembre sentarnos en pos de definir qué pasará el año próximo” porque –confesó Rodríguez- no quieren que les vuelva a suceder lo mismo que todos los años.

“No queremos que nos vuelvan a llamar a fines de febrero, a dos o tres días de que comiencen las clases. Eso no nos sirve”, sostuvo.

La deuda que

se acrecienta

Por último, ratificó que al día de hoy solo recibieron “promesas” y los únicos pagos que percibieron este año fueron los correspondientes a marzo y abril, que adelantó el Municipio. En tanto, el plus que debía abonarles el Gobierno local, todavía no se efectivizó.

“Estamos complicados, ya que además de sufrir el tema de los precios, sufrimos los meses que no nos pagaron. Solo hemos cobrado marzo y abril. Desde el Municipio, nos prometieron que para mediados de este mes se solucionará el tema, esperamos que sea así porque se nos hace muy difícil mantener los recorridos”, enfatizó.

Deseó entonces que se pueda normalizar la situación y puedan cobrar lo que se les debe. “Ellos nos dicen que no quieren tener estos inconvenientes, pero hasta ahora lamentablemente no nos han dado buenas señales de solución. Estamos dispuestos a ponerle el hombro, pero necesitamos cobrar en tiempo y forma”, reclamó, ya que no pueden “estar financiando” el transporte con otras actividades, finalizó.

Inscripción

para auxiliares

Por otro lado, el presidente del Consejo Escolar anunció que se encuentra abierta la inscripción de auxiliares en las escuelas, que seguirá durante todo este mes para el listado oficial 2017. “Esto es importantísimo”, remarcó.

Los interesados en anotarse deben presentarse en la sede del organismo municipal, ubicada en la esquina de Yrigoyen y Sarmiento, de lunes a viernes, de 10 a 13.