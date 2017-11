Proyectan la instalación de semáforos para atender la problemática en Rivadavia

Los accidentes de tránsito que a diario se registran en distintos puntos de la ciudad dejan en evidencia una problemática en la que intervienen diversos factores. El espectacular choque que ocurrió este viernes por la tarde en Rivadavia y Belgrano reeditó un reclamo vecinal respecto de la conflictividad en esa arteria y la necesidad de impulsar acciones para mejorar la circulación.

En diálogo con El Eco de Tandil, el coordinador de Transporte y Planificación de Tránsito, Esteban Risso, trazó los lineamientos de intervención sobre esa avenida, donde se proyecta la semaforización en al menos seis intersecciones para mejorar la circulación por la zona, a la vez que abordó la problemática en la ciudad y defendió las acciones tendientes a revertir el escenario.

Al referirse a la situación de Rivadavia/Perón, se focalizó en dos características, el desarrollo de velocidad y un flujo de tránsito menor al que debería, y citó como esquinas conflictivas la de Paraguay, la de Belgrano y la de Constitución hacia Vélez Sarsfield (donde se encuentra emplazada la Escuela de Educación Secundaria 20).

Adelantó que se desarrolló un esquema para avanzar en la semaforización a lo largo de la avenida, que incluye una propuesta sobre los puntos a considerar, pero que se encuentra en la etapa preliminar ya que su avance estará ajustado a la capacidad presupuestaria.

“A disponibilidad, se van haciendo las compras y las instalaciones de los dispositivos”, a la par de la capacidad operativa.

El funcionario precisó que se realizó un cálculo respecto del costo de instalación de siete dispositivos sobre Rivadavia/Perón, pero que aún no hay partidas presupuestarias, por lo que estimó que podría incluirse para el próximo ejercicio.

Explicó que esta intervención buscará generar seguridad en los cruces y mantener la fluidez en la circulación sobre la avenida para que las calles paralelas, tales como Alberdi o Brandsen, “no reciban tránsito derivado”.

Por otro lado, en avenida Brasil aún se encuentra pendiente la conclusión de las obras de instalación del semáforo en el cruce de la calle Roser, mientras avanza el proceso de licitación para la construcción de un distribuidor de tránsito en la zona del acceso al Cementerio y avenida Fleming, que será ejecutado con recursos del Fondo de Infraestructura Municipal que creó el gobierno de María Eugenia Vidal.

Detalló que en las próximas semanas llegarán los materiales para avanzar en esta etapa, que tendrá intervención en otras arterias de la ciudad, y completar el montaje de los dispositivos.

“Conciencia vial”

El evaluar la situación del tránsito, consideró como punto central la “conciencia vial de quienes nos movemos por la ciudad”, ya que defendió los avances en materia de infraestructura. “Se mejoró mucho la semaforización, la sincronización de los dispositivos en las avenidas y además, se hacen campañas de prevención en este sentido”, resaltó.

No obstante, planteó que “mientras haya giros a la izquierda en esquinas con semáforos que no lo permiten si hay doble sentido de circulación, se retome en ‘u’ en las avenidas y lo justifiquemos para no dar la vuelta a la manzana, superemos los límites de velocidad porque estamos apurados, hablemos por celular cuando manejamos y los peatones no crucen por las esquinas, es muy difícil avanzar en mejoras si no contamos con la colaboración de los conductores”.

El uso del espacio público implica el respeto de las reglas establecidas, “no para generar una multa con fines recaudatorios sino para preservarnos”, enfatizó y ratificó que “es una cuestión de tomar verdadera conciencia de lo que nos puede llegar a pasar o podemos llegar a generar mientras circulamos”.

Crear una red de

bicisendas en Tandil

En otro pasaje de la entrevista con este Diario, Esteban Risso abordó las perspectivas para propiciar la creación de una red de bicisendas en las principales avenidas y calles de la ciudad para ordenar el tránsito, y adelantó que desde la comuna evalúan un proyecto en esa línea.

La idea surgió a instancias de la Dirección de Ordenamiento Territorial durante la pavimentación y ensanche de avenida Pujol. “Empezamos a trabajar en qué modo conectar ese sector de la ciudad con el centro y el resto de la ciudad” con este medio de transporte.

De todos modos, advirtió que un trabajo en este sentido implica considerar el impacto presupuestario, ya que generar estos espacios demanda garantizar la seguridad de los ciclistas y establecer una red importante que permita conectar los puntos de mayor interés dentro de la ciudad.

“Estamos hablando de valores elevados para el presupuesto municipal”, por lo que desde el área que lleva adelante la propuesta se efectuaron gestiones frente a la posibilidad de avanzar en forma conjunta con el Ministerio de Transporte, a través de la Dirección de Movilidad en Bicicleta.

La propuesta, en etapa preliminar, apunta a desarrollar una red en etapas que se ajuste a los recursos que puedan obtenerse.

“La idea es avanzar con seguridad para los ciclistas, con el debido financiamiento porque no es barato”, aclaró el funcionario.

Las bicicletas públicas

En ese esquema deberá contemplarse la demorada implementación de la tercera parte del Sistema Unico de Movilidad Ordenada (SUMO), en referencia a las bicicletas públicas.

La iniciativa, que coronaba los cambios en el estacionamiento medido y en el transporte urbano de pasajeros, lleva más de tres años de retraso y ya cuenta con 200 unidades donadas en 2014 por el Banco Macro.