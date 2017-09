Promesas de reubicación durante octubre para los controladores aéreos

Así lo aseguraron tras una reunión de delegados de ATE con autoridades de la Dirección de Recursos Humanos de la ANAC ( Administracion Nacional de Aviacion Civil Argentina).

El encuentro se llevó a cabo el viernes pasado y según explicaron desde ATE “se avanzó con los criterios de reubicación y se logró por acta el compromiso de reubicación en ANAC de todos los afectados al anexo 1 de la ley de EANA. Esto significa que todos tendrán una propuesta para continuar su desarrollo profesional dentro de nuestro organismo”.

Los profesionales son de los aeropuertos de Río Cuarto y Tandil. “Queda contemplado los plazos para dicha re ubicación, que no pueden exceder el mes de noviembre. Desde ATE creemos un paso positivo, pero creemos que no se puede seguir dilatando la cuestión y que en el marco de la “Revolución de los aviones”, es totalmente irresponsable no utilizar profesionales útiles para garantizar la seguridad operacional y la posibilidad de volar en nuestro aeropuertos”, señalaron desde el gremio.

