Preocupación de la línea 503 por la seguridad de sus pasajeros

Si bien la rotura del colectivo es importante, debido a que influye en la frecuencia, lo más preocupante es la seguridad de los pasajeros debido a la posibilidad de que una rotura de vidrio lastime su cara o sus ojos i, incluso, ser golpeados por una piedra. Segura afirma que no hay horario para estos hechos. “En una oportunidad, no sabemos si fue una onda con una bolilla de acero o fue un proyectil, quiero creer que no de un arma, porque pasó de una ventanilla a la otra.”

Anticipó que la semana próxima la empresa tendrá una reunión con autoridades de la municipalidad, donde uno de los temas a tratar sería la colocación de cámaras de seguridad en la zona donde ocurren los incidentes.

Afirmó que el servicio continúa funcionando normalmente, a pesar de que en algún momento se consideró un corte provisorio. “También hay que pensar en la gente que trabaja, hay mucha gente que no se lo merece”, finalizó.