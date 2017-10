Premio Mujeres empresarias 2017

El flamante presidente de la Cámara Empresaria, Agustín Usandizaga, fue el encargado de dar la bienvenida a la audiencia en un marco distendido, lleno de alegría y emociones, ya que muchas de las personas que colmaron el espacio vienen trabajando por la ciudad desde hace muchos años. Entre los presentes se encontraba el intendente Miguel Lunghi, el presidente de FEBA Alberto Kahale, el titular de Jóvenes de FEBA Nicolás Palma y la presidenta de Mujeres de FEBA Laura Teruel. Cabe destacar que el premio es un reconocimiento a la labor de la mujer y de los jóvenes de la ciudad. Las seis ganadoras seguirán en la instancia provincial representando a la Cámara de Tandil en el premio Mujer Empresaria de Me FEBA y luego continúan a nivel nacional en Me Came. Es de interés destacar que el año pasado Liliana Cagnoli ganó las tres instancias en el rubro Responsabilidad Social.

Las seis ternas

Responsabilidad Social corporativa

Ana María Verellén del Rancho de Popy que resultó la ganadora.

Silvina Morteo de Jardino Orgánico Mburucuyá

Jorgelina Ortega de OM Almohadas

Innovación

Virginia Janariz de La Bataraza, fue la ganadora.

Silvia Sabino de Bulevar Aberturas

Victoria Biurrarena de Sanatorio Tandil

Nuevo emprendimiento

Viera María Lucia de Olinfat resultó ganadora.

Cecilia Borelli de Las Crepas food truck

Mercedes Guazzelli de Calzados Feten

Profesional Empresaria

Alejandra Casanova y Marcela Juárez Club de Teatro, fueron las ganadoras.

Claudia Lumovich, de la Agencia de modelos Claudia Lumovich

Angeles Carro de Relevé

Trayectoria Empresarial

Mónica Beatriz Fiorini de Helados Iglú, ganadora.

Alicia Laco de librería Alfa

María Cristina Campbel, Dulces de Tití

Liderazgo en Empresa Familiar:

Mariela Debrito de Helados Renzo, ganadora

Cristina Adami de Alfajores Tandil Leuquen

Agustina Roa de Marmolería Roa