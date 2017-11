Por falta de pago de quincenas se volvió a paralizar la obra de la Escuela Polivalente

El nuevo edificio de la Escuela Polivalente de Arte resulta interminable en el tiempo. La obra fue anunciada por cuanto político haya pasado por el lugar, y también sufrió distintos cimbronazos. Estuvo frenada, se reactivó y volvió a tener inconvenientes siempre por la falta de pago a las empresas encargadas de la construcción, o directamente porque la empresa que había ganado la licitación juntó el dinero que pudo y abandonó el proyecto sin importarles los trabajadores que quedaban a la deriva.

Parecía que con la empresa Serber SA la historia cambiaría. Había esperanzas en alumnos, directivos y padres de poder contar como un edificio digno, sin techos penetrados por la lluvia que a su vez afectaba al sistema eléctrico o pisos débiles con peligro de hundimiento como sucedía con el desvencijado edificio de Alem y Pinto.

Daniel Sagrera, secretario general de la Uocra Seccional Tandil, al ser consultado sobre qué era lo que estaba aconteciendo indicó que “estamos de nuevo con problemas en Polivalente porque no pagaron la quincena que debían haber abonado el martes a más tardar. Lamentablemente volvemos a lo mismo. Desde la empresa dicen que le deben muchos certificados y es imposible pagar la quincena ya que tenían cheques para depositar en el banco pero aún no lo pueden hacer porque no les depositan los certificados a ellos”.

Aseveró que “los empleados tienen muy buena predisposición, inclusive trabajaron hasta el mediodía, pero al no tener nosotros ninguna novedad y nada concreto por parte de la empresa, ni ninguna propuesta clara de cuándo van a pagar la gente decidió, mediante una asamblea, no seguir trabajando hasta cobrar lo que le deben”.

El dirigente gremial contó que “son 20 los empleados que están en la obra y en total el monto de dinero para abonar las quincenas ronda los 200 mil pesos. Hoy la gente depende del trabajo de la quincena, no tiene otro recurso. Hay trabajadores con deudas de alquilares, otros que han sido padres recientemente y la verdad es que no llegan a fin de mes”.

Aseveró que “todo esto se inició entre diciembre del año pasado y enero de 2017, pero dentro de todo la empresa venía pagando y la obra avanzó a tal punto que está colocado el ascensor además de los distintos sanitarios en los baños. Realmente falta muy poco”.

Deuda

millonaria



Detalló que “la empresa le mandó vía whatsapp a la arquitecta sobre lo que le debe la Unidad Ejecutora de la Provincia (UEJ). Entre esta y otras obras que están haciendo el monto alcanza los 12 millones pesos. Por Polivalente creo que la suma ronda los 5 millones y es la única construcción que están ejecutando en la ciudad”.

Remarcó que “ellos dicen que no pueden afrontar la quincena que resulta imposible seguir pagando y que vienen realizando un gran esfuerzo algo que se nota, ya que no es una empresa que se estén llevando las cosas”.

Volvió a expresar que “desde el último conflicto a estos días la obra avanzó y para finalizarla falta muy poco, pero lamentablemente a los trabajadores no les pagaron, pese a la excelente predisposición que tienen”.

Aseguró que “nos llamará Atilio Signoli, que es uno de los dueños de la empresa, para ver qué posibilidades hay de poder cobrarle a la UEJ los certificados que le adeudan. Entre 10 y 10.30 de este viernes nos van a llamar para conocer si le pagan o no las quincenas a los trabajadores que necesitan el dinero”.