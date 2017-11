‘Pico’ Mónaco: “Tandil es la ciudad que me dio todo”

“Siempre es un gusto venir a Tandil, poder tener la posibilidad de atenderlos. Siempre que puedo estoy presente”, comentó a los medios presentes en el foyer del Teatro del Fuerte, luego de tomar un café en el renovado bar Antonino donde visitó a su amigo Joaquin Lazarte, uno de los responsables del lugar. Sin embargo, aclaró que se trata de una visita muy breve, ya que ese mismo día regresó a Buenos Aires para cumplir con otros compromisos que lo mantienen ocupado.

Al ser consultado sobre el cambio rotundo experimentado luego de anunciar su retiro del tenis y comenzar una carrera en la televisión, reconoció: “Disfruto. La verdad que lo tomo como un pasatiempo, me divierte”, así como también disfruta tener una rutina que lo obliga a cumplir con compromisos todos los días. Por el momento se encuentra conduciendo “Por una moneda” junto al Pollo Álvarez, que se emite por El Trece, el cual espera un cierre hacia fin de año, aunque está evaluando si renovará el contrato para 2018 ya que ambas partes, tanto los conductores como el canal, están conformes con los resultados obtenidos hasta ahora. A su vez, la dupla también mantiene el programa diario “Con amigos así”, junto a Mariano Zabaleta, por la señal KZO, el cual recibió propuestas importantes para el año próximo, según adelantó Pico. De todos modos, la mayor alegría del ex tenista, además de hacer crecer su carrera profesional, es mantener un camino junto a otro tandilense: “A mí me hace muchísima ilusión poder hacer algo con Mariano, que es mi hermano de toda la vida, que me dio Tandil”.

Destacó que la vida nueva que tiene ahora lo ha llevado a interiorizarse mucho en diferentes áreas que antes no tenía en cuenta: “Es una burbuja muy cerrada el mundo del tenis, y ahora conocer gente todos los días de todos los ambientes, (…) te expande la cabeza”.

Sin duda, no podía quedar afuera la pregunta sobre si situación sentimental, que tiene como protagonista a Carolina ‘Pampita’ Ardohain: “La verdad estoy muy bien con mi pareja, disfruto todos los días”. Destacó que se trata de un año muy importante, en el que no sólo dejó de jugar al tenis, sino que también se adapta a muchas cosas nuevas, ya que es la primera vez, desde que era adolescente, que puede vivir tanto tiempo sin salir de Argentina. “Ahora estoy fijo hace 6 ó 7 meses y disfruto. Me estoy encontrando con esta vida de nuevo, me estoy encontrando de nuevo”, confesó. Sin embargo, compartir la rutina con una mujer con hijos genera un cambio significativo, a lo que respondió entre risas: “Estoy haciendo carrera para el futuro”, aunque sobre sus planes de agrandar la familia aclaró: “En algún momento va a llegar”.

El sábado 18 de noviembre a las 16 en el Club Uncas, se realizará una nueva edición de “Tenis x Tandil”, organizada por Mariano Zabaleta en la que Pico estará presente junto a otras figuras del deporte y el entretenimiento. En este sentido remarcó que está muy contento de apoyar a su amigo y su compromiso con el Hospital de Niños. Anticipó que Zabaleta ya reunió una suma importante, mediante colectas, para que el Hospital Debilio Blanco Villegas siga creciendo, “para ser el mejor hospital de la zona”.

Por último, se mostró agradecido por todo lo que la ciudad le ha dado y que reúne motivos de sobra para colaborar en cada oportunidad que puede: “Poder estar ayudando a Tandil y al crecimiento, siempre lo voy a hacer, de corazón. Porque Tandil es la ciudad que a mí me dio todo: me formó, me dio la educación, las amistades, mi familia. Yo le debo todo a Tandil”. Así como también expuso su respaldo incondicional a su amigo: “Mariano es un comunicador de la ciudad y del Hospital de Niños. Yo siempre lo voy a a poyar.”