Pese al frío, la Expojardín fue un éxito con cerca de 20 mil personas durante todo el fin de semana

Cerca de 20 mil personas recorrieron la séptima edición de la Expojardín, que tuvo lugar durante el fin de semana largo en el predio Sans Souci. Los organizadores se mostraron conformes con este encuentro que ya está “instalado” en la agenda de la ciudad.

Este año hubo unos cien expositores, que originalmente eran 108, pero algunos se bajaron a último momento por problemas personales.

María de los Angeles “Chiqui” Tapia, una de las organizadoras, destacó que “a pesar del tema climático, el frío, el balance fue bueno, pensamos que podría habernos estropeado todo la lluvia, pero no llovió finalmente”.

En cuanto a la cantidad de gente que disfrutó del encuentro, explicó que el sábado se vendieron más de mil bonos, el domingo más de 5 mil y ayer unos 3 mil pero aseguró que siempre la cantidad de gente es el doble aproximadamente porque hay que tener en cuenta que los menores de 13 no pagan y que muchos pasan pagando dos por uno. En ese sentido, estimó que la cifra fue cercana a las 20 mil personas.

“Fue un poco menos que el año pasado pero lo atribuyo al frío, porque fueron jornadas bastante ventosas y que amagaba a llover, el pronóstico decía que iba a llover y eso nos jugó en contra, pero los expositores de los stands estuvieron contentos, fueron buenas las ventas, y la gente que salía nos felicitaba”, indicó.

Un encuentro

instalado

En tanto, destacó que “finalmente está instalado el evento, y la gente viene a pasar el fin de semana al aire libre, disfrutar de la familia, tomar mate, hoy (por ayer) estuvo ventoso pero ayer (por el domingo) era toda la explanada llena de gente, colmada”.

“Generalmente el día que más gente viene es el que estás más lindo el clima, porque a veces la mayor afluencia se da el lunes cuando la gente viene a comprar el objeto que miró, y hoy (por ayer) no pasó eso porque todo el día amagó que iba a llover, estuvo nublado y frío”, sostuvo.

Los expositores

En cuanto a los expositores, indicó que si bien la mayoría es de Tandil, hubo muchos de la región, y hasta de Buenos Aires, La Plata, de Las Flores, Rauch, Balcarce.

“A medida que nos fuimos dando a conocer se fueron sumando de más lejos y lo más gratificante para nosotros es que los que se sumaron una vez no han dejado de venir, porque la verdad que de estas características es el único evento que hay en esta zona de la provincia, de jardinería”, recalcó.

Por otra parte, aclaró que ya no se dan más conferencias durante la Expojardín, sino que eso se hace un mes antes del encuentro porque la gente “viene a hacer shopping, a estar al aire libre y no entra a las jornadas, entonces no eran lo suficientemente aprovechadas”.

“Talleres iba a haber este año, pero iba a venir una chica del sur y se le complicó por cuestiones de familia”, indicó.

Asimismo, todos los días hubo espectáculos culturales como cierre a partir de las 18.

“Chiqui” Tapia recordó que el dinero recaudado es utilizado para mantener el parque Sans Souci.

Finalmente, expresó su agradecimiento a la agencia de extensión del INTA Tandil y al CIAT por la colaboración y el apoyo de los alumnos de la tecnicatura en paisajismo.