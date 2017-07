Pensiones por viudez: “No es la política suspender el beneficio”

Explicó que se solicitó a mil personas que gozan de una pensión por viudez que adjunten documentación faltante, con el objetivo de regularizar su situación. Según Salvi, todos los años se pide el documento del titular, el certificado de consciencia con la persona fallecida o el acta de matrimonio de pensiones que son viejas, principalmente de aquellas que comenzaron antes de la implementación de sistemas informáticos. Asimismo anticipó que se trata de controles de rutina y que ello no implica el cese del beneficio.

“No es que se suspende y se le dice: ‘A usted le dejo de pagar hasta que acompañe la documentación'”, explicó, al mismo tiempo que aclaró que el beneficio no se ha suspendido en ningún caso. En cuanto a las personas mayores que se casaron en otra provincia y la obtención de la documentación requerida presenta dificultades, llevó tranquilidad y mencionó: “El bolsillo no se le va a tocar”, mientras que si no consiguen los certificados, se considerará la evaluación de cada caso concreto. “Es un derecho adquirido cobrar la pensión”, dijo.

En cuanto al programa Progresar, detalló que se trata de un beneficio destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años que mantienen una regularidad dentro del sistema educativo, en cualquier nivel. Mientras que, si el destinatario no cumple con la contraprestación, es decir, su asistencia regular a clase, se suspende el beneficio. En este sentido, la suspensión de la beca se debió a la detección de muchos chicos que la cobraban y no iban a la escuela.

El año pasado se dieron de baja 700 becas en Tandil luego de realizar auditorías en escuelas, donde figuraban alumnos en carácter regular pero faltaba documentación. Explicó que la medida tomada no busca suspender sino alentar a los chicos a que adquieran la regularidad.

Por último, mencionó la reformas edilicias que sufrirá la sede de la UDAI, por lo que permanecerá cerrada, aunque en los próximos días se definirán los puntos de atención en los barrios y sólo se recurrirá al domicilio de Pinto y Chacabuco en casos excepcionales.