Participantes del concurso “Mercosur en la Escuela” viajaron a Mar del Plata

El pasado lunes un grupo de alumnos, alumnas y docentes de diferentes escuelas rurales de Tandil, que participaron del Concurso “El Mercosur en la escuela. Temas de debate y agenda pendiente”, viajaron a la ciudad de Mar del Plata. El certamen es organizado todos los años por el Municipio de Tandil, a través de su Oficina de Vinculación Internacional.

Se trata de jóvenes cuyos trabajos de investigación para el concurso no resultaron ganadores, pero que de todas maneras reciben de parte del Municipio un premio al esfuerzo y el compromiso en su participación. Vale recordar que los ganadores viajaron hace pocos días a Montevideo. El intendente Miguel Lunghi, junto al jefe de Gabinete, Mario Civalleri, despidieron a las chicas y chicos en el Palacio Municipal y se interiorizaron en el contenido de los trabajos presentados.

Uno de ellos, denominado “Las aves que veo”, pertenece a alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 2 de Fulton. El proyecto obtuvo una mención especial por su originalidad, ya que presentaron un concurso de fotografía de aves nativas en las escuelas del MERCOSUR. El objetivo era motivar a las personas a que se acerquen a su entorno, aprendan a conocerlo y a quererlo, con la premisa de que “no se cuida lo que no se ama, y no se ama lo que no se conoce”. Los responsables fueron Benjamín Nuñez y Joaquín Toribio, con la coordinación de los docentes Carlos Isern y Rubén Nuñez.

Alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Nº 5 de María Ignacia Vela presentaron el trabajo “Amenaza desde el cielo”, que buscó profundizar en el desarrollo y resolución de la disputa entre Argentina y Uruguay por la instalación de dos plantas de pasta de celulosa a orillas del Río Uruguay. El informe se interiorizó también en las consecuencias de las plantas sobre el medio ambiente y fue realizado por los alumnos Julián Bigliante y Braian Villera, con la colaboración de María Giselle Carattoli como docente tutora.

Otro grupo de la misma escuela se ocupó del tema “Desnutrición infantil”, a través de un informe cuyo objetivo fue establecer el estado de situación en el que se encuentran los países del MERCOSUR en relación a dicha temática. La idea incluyó la generación de propuestas para prevenir y ayudar a reducir los índices de ésta problemática. Fue llevado adelante por las alumnas Catalina Lastra, Yesica Maquez y Fernanda Vialaret. La tutora fue la profesora Claudia Distéfano.

“El ciudadano del MERCOSUR. Libre circulación de personas. La cuarta libertad: “un secreto mal guardado”, fue el trabajo presentado por jóvenes de la Escuela de Educación Técnica Nº 2 – ANEXO 2020. Allí presentaron un balance general del desarrollo de la libre circulación de personas en el Derecho del MERCOSUR, entendiendo que no será posible una ciudadanía del MERCOSUR si no se resuelven las trabas sobre la libre circulación y la migración. Las responsables del proyecto fueron las alumnas Brisa Cartelle, Joana Rojas y Camila Vergara, junto con la docente tutora Rosana Docimo.

Finalmente, bajo el título de “Uso medicinal de la Marihuana”, llegó otro trabajo de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 4 de Gardey, que tuvo como objetivo difundir y concientizar sobre el uso medicinal de la marihuana en los países del bloque frente a diferentes enfermedades. El mismo fue realizado por los/as alumnos/as Ariel Agustín Echevarne, Juan Manuel Hermida y Lourdes Giselle Sanchez, coordinados por la docente Patricia Zurzolo.

En su excursión los alumnos, alumnas y docentes visitaron el Museo Fangio de la ciudad de Balcarce, el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia y el Museo de Arte Contemporáneo Buenos Aires – MAR de la ciudad de Mar del Plata. Terminaron su recorrido con un paseo por la peatonal y la costanera.

La coordinadora del viaje fue la consejera escolar Valeria De Vanna.