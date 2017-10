Para Sandra Fraifer lo que acontece en terapia no difiere de lo que ocurre en otros meses del año

Luego de lo detallado por este medio en la víspera sobre cómo se encuentra la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Santamarina, donde las siete plazas disponibles están ocupadas, con pacientes ventilados y debiéndose brindar asistencia respiratoria al sector de guardia del centro de salud para asistir a los últimos accidentados, la vicepresidenta del Sistema Integrado de Salud, Sandra Fraifer, aclaró sobre la actual situación.

Sostuvo que “lo que expresa la nota es algo que sucede habitualmente donde en algún momento del año terapia intensiva tiene las siete camas ocupadas y emergencias médicas, que es la guardia, tiene toda la conectividad tecnológica para colocar algún respirador, mientras se da de alta a algún paciente o se deriva a otro Hospital”.

Detalló que “nosotros para la cantidad que dice la Organización Mundial de la Salud y por los habitantes que tenemos en Tandil esas son las camas de terapia que debe tener el Sistema Público y según las consultas. Sucede que tenemos muchos pacientes de afuera, por ejemplo un paciente que está en la guardia es de Mar del Plata y tiene obra social, por lo que estamos viendo la posibilidad de derivarlo. Después ingresó una paciente de Pami en tránsito, se llama así cuando tiene la cápita en otra ciudad y se encuentra de viaje, que sufrió un accidente cerebro vascular y también estamos analizando derivarla a Buenos Aires de acuerdo a lo que le tocaba”.

Aseveró que “en este momento está colapsada la terapia pero como ocurre en otros meses del año donde están las siete camas ocupadas y se usan uno o dos respiradores en la guardia por unos días, después se acomoda”.

Remarcó que “también en un hipotético caso que se produjera un accidente que requiriera la utilización de la terapia, el paciente se deriva dentro de los hospitales de la provincia, como sucede que a nosotros nos derivan desde otros lugares. Una situación así lo hablan los directores de los hospitales con los médicos o jefes de terapia, donde se indican las características clínicas del paciente para conocer si esa terapia puede recibirlo”.

Volvió a mencionar que “es algo que sucede todo el tiempo, quizás no sale en los medios, pero desde que me formé e hice la residencia en Tandil ya sucedía. En otra época con respiradores mucho más aparatosos a los que se utilizan hoy que son más sencillos de manejar y que la gran mayoría de quienes están en la guardia lo saben utilizar”.

Añadió que “además de la campaña que hay que hacer por el correcto uso del casco, repito como médica formada en la ciudad y ahora como funcionaria, lo de terapia no está más colapsado que en otros momentos. Capaz que tenemos un par de días con respiradores en la guardia y luego volvemos al promedio de cama que es entre cuatro y medio o cinco pacientes de utilización en terapia y tenemos siete”.

Enfermeros

y equipos

La cantidad de enfermeros que cumplen funciones en el área mencionada, según lo averiguado por este Diario está resentida, debido a que hay algunos profesionales con licencia. Fraifer detalló que “la cantidad total de enfermeros para este número de camas en terapia está bien, si uno agrandara el sector se necesitarían más enfermeros. Hay personal con licencia y justo también estamos en un momento difícil con enfermería”. Recordó que “en otro tiempo, se había pactado un doble descanso donde un menor número de enfermeros se hacían cargo de más camas”.

Sobre si ante tanta demanda de equipos de oxígeno o bombas de infusión que suelen utilizarse hay equipos de reserva disponibles en caso de no funcionar alguna unidad, aseveró que “está todo controlado dentro del Sistema Integrado de Salud Pública. El Hospital de Niños tiene respiradores y ahora con esto donde hay un uso menor de la terapia para los niños, hubo dos respiradores que estaban sin utilizar y nos lo han prestado, además de otro que tenían en la guardia. Son respiradores que se adaptan por lo que cuando se necesita se requieren. No nos ha pasado de no atender a un paciente por no tener respirador”.

Concientizar



Los distintos accidentes que se registran en la ciudad podrían llegar a disminuir si se llevara a cabo una campaña de concientización a la hora de manejar. Simplemente con el uso adecuado del casco, las internaciones en terapia se reducirían.

Al respecto indicó que “siempre jerarquizamos la guardia como un lugar de emergencias médicas porque estamos teniendo un accidentado en moto por día y me parece que ahí es donde se debe focalizar la concientización. Un accidentado grave en moto, en terapia, es porque no usó el casco. Sobre esto estamos trabajando con la gente de Protección Ciudadana para ver cómo podemos concientizar a los adolescentes para que usen el casco, ya que no usarlo tiene un impacto altísimo y la prevención pasa por usar el casco”.



Regionalizar

Hay una realidad que Tandil sigue creciendo y un anhelo por parte del Gobierno local de lograr la concreción de la regionalización del Hospital Municipal. “Habría que rediseñar otra unidad de terapia intensiva -dijo-, donde la cantidad de camas dependería de lo que decida la Provincia, de la regionalización de cuántos lugares y si es una zona sanitaria o más, pero habría que repensar algunas estructuras hospitalarias. Hay que pensar que todo el financiamiento es municipal, si se regionalizara ahí habría una inyección provincial de financiamiento y uno puede diseñar las cosas”.

Sostuvo que “de todas formas estamos lejos y lo dijo la Gobernadora que encontró hospitales en muy mal estado y está acomodando esa situación. Uno de los objetivos fue acomodar las guardias, neonatología de todos los hospitales además del SAME. Es decir, está ordenando los lugares que estaban desordenados y aquellos que están bien como Tandil no creo que pudiera estar proyectado para la Provincia regionalizar. De todas formas esto es algo que se irá dando naturalmente”.