¿Para qué servían los túneles de la casa de Juan Fugl?

El “misterio” de los túneles de la casa de Juan Fugl, donde hoy funciona la Escuela de Artes Visuales 1 “Vicente Seritti”, son materia de análisis e investigación. El Dr. Julio Merlo, arqueólogo, oriundo de Tandil pero viviendo actualmente en Olavarría habló con “Tandil Despierta” sobre el tema y explicó de qué se tratan los mismos.

“Nosotros venimos trabajando desde el año 1993 en varios lugares históricos, en Fuertes y Fortines, en distintos lugares de la Provincia de Buenos Aires”, señaló Merlo y resaltó que “uno de los lugares que fuimos a ver en Tandil fue la casa de Juan Fugl. Ahí estuvimos mirando los supuestos túneles y analizando si estaban relacionados con los Fuertes”.

Según Merlo “no están relacionados con el Fuerte ni tampoco son túneles“.



¿Entonces qué son?

“Normalmente las casas antiguas tenían una entrada alta y como se con otros materiales a los actuales, pensemos que fue construída en 1860 y no existía la estructura de hormigón, había que hacer estructuras que soporten el peso”, explicó Merlo y precisó: “Ésta galería, son espacios que no llegan a ser sótanos. La idea de este espacio era construirlo para que no entre humedad a las habitaciones“.

Merlo puntualizó que “no descarto la posibilidad de que haya túneles relacionados al Fuerte Independiencia, hay que seguir haciendo investigaciones, excavaciones y protegiendo el patrimonio“.