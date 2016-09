Para la dirigente del GEN, Ana Thostrup, “nos está faltando política ambiental”

Otra de las dirigentes políticas que integra la Mesa es Ana Thostrup del GEN, quien anticipó en el programa “No hay 2 sin 3” (104.1 Tandil FM) que ya en la plataforma del partido “estábamos muy interesados en promover lo que es el uso y el cuidado ambiental y creemos que Tandil tiene una deuda bastante importante en materia de política ambiental, afortunadamente no somos los únicos que lo pensamos”.

Recordó que “quien comenzó con esta mesa ya oficialmente conformada fue Iparraguirre, por iniciativa de ‘Tony’ Ferrer. Por ellos empezamos a reunirnos distintos referentes de los partidos políticos y de las ONGs que están preocupadas por el tema ambiental”.

La dirigente se dijo sentir “feliz de haber sido convocada”.

Uno de los ítems que generará debate y polémica serán los grandes generadores de basura. Al respecto dijo que “por ahora estamos sobre lo pequeño y tratamos de avanzar hacia lo grande. Hemos incorporado a la Mesa a la Universidad, que a través de Conicet están haciendo investigaciones y relevamiento sobre generación de basura. Es muy preocupante el relevamiento que se ha hecho sobre generación de basura en gran escala. Nos interesa mucho este tema y dará para un largo debate”.

Detalló que “se habla del rubro industrial en el que se puede avanzar mucho en disponer un destino y empezar a que se clasifique esa basura que se genera en gran cantidad. También un número que nos sorprendió, aunque aún no se alcanzó a relevar, es la basura que generan los complejos de cabañas. Es una tarea que hay que empezar a realizar porque los operadores turísticos son grandes generadores de basura”.

Ausencia

En la mesa de trabajo que se ha conformado no se advirtió representante del Ejecutivo, sobre lo que Thostrup comentó que “fue invitado a participar y no hubo una negativa. El secretario de Ambiente en dos oportunidades tenía compromisos previamente contraídos y no pudo asistir y en algunas de las reuniones hubo concejales de la Unión Cívica Radical. Sería muy importante poder discutir estos temas con el Ejecutivo”.

Thostrup hizo referencia al cuidado del medio ambiente al decir que “cuando se toman medidas aisladas con respecto a la gestión de residuos, vamos entre marcha y contramarchas. Es muy importante sentarse a hablar de una política integral que evitaría todo tipo de cuestiones y me parece importante hablar temas de fondo porque sino estamos yendo y viniendo permanentemente. Nos está faltando política ambiental, no es que no se quiera hacer me parece que hay pruritos en sentarse entre todos los actores a hablar sobre el tema porque todos tenemos mucho para aportar”.

Ya el tema está instalado en la gente que se muestra interesada en que se logren avances significativos. “Nos da pena desperdiciar esa conciencia con lo que cuesta generarla en la sociedad con determinados temas. Podemos empezar una tarea muy interesante, por ejemplo con nuestros chicos que son los grandes educadores”.