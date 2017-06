“Nosotros no vamos a suplir las pensiones por discapacidad”, aclaran desde Desarrollo Social

Así lo aseguró en diálogo con “Tandil Despierta” el sub secretario de Desarrollo Social, Pablo Civalleri, en relación al recorte que han sufrido vecinos de la ciudad (y de todo el país) de las pensiones que cobraban por discapacidad. “Es una situación muy compleja, es muy difícil lo que está pasando“, señaló.

El funcionario resaltó que “nosotros estamos poniendo como lugar de atención los Centros Comunitarios y los profesionales están viendo cada caso”, al tiempo que agregó: “Nosotros no vamos a suplir las pensiones por discapacidad, vamos a atender y ver cada caso. Algunos tendrán que darlo de alta nuevamente. Es un trámite engorroso y nos escapa a nosotros“.

“Nosotros estamos a disposición y le tratamos de dar prioridad”, remarcó Civalleri y añadió además que “ttenemos un presupuesto y trataremos de acompañarlo en la medida de nuestras posibilidades”.

Según explicó el sub secretario de Desarrollo Social “no sabemos aún la magnitud del recorte en Tandil; sería un buen punto de partida para empezar a trabajar. Nosotros con la alta, baja y revisión de las pensiones, no tenemos posibilidad de hacerlo”,

“Cada caso se verá puntualmente y se definirá el tiempo de ayuda desde el Municipio”, destacó.