“No se puede pensar en una justicia exprés”, dijo Kolbl

Por su parte, el defensor oficial, Carlos Kolbl afirmó que “somos parte de la comunidad y somos responsables de llevar a un nivel de entendimiento de todos algunos aspectos que pueden ser útiles para la sociedad”.

“Claramente, no se puede pensar en una justicia exprés, hay muchas cuestiones que hacen a la seguridad jurídica donde la celeridad cede en aras de la seguridad jurídica”, aclaró.

Y explicó que hay procesos que son rápidos como los casos de flagrancia, cuando a una persona la detienen en el lugar de los hechos cometiendo un delito, ese proceso es breve. Mientras que cuando la investigación lleva un tiempo mayor, porque no se sabe quién fue el autor, “la seguridad jurídica debe prevalecer para evitar el error, que suele traer consecuencias absolutamente nefastas”.

“En general uno escucha esto de que entran por una puerta y salen por la otra, yo diría que no es tan así, se requieren ciertas condiciones para que una persona quede detenida, por ejemplo que el delito lo permita. Aquellos delitos cuya pena no supera los seis años de prisión permite la excarcelación, este principio cede si la persona cuenta con antecedentes penales, porque la pena sería de cumplimiento efectivo y en términos generales los jueces ordenan la detención de la persona por su situación personal procesal”, expuso.

Enfatizó que “nosotros trabajamos con esto cotidianamente y podemos asegurar que no es tan así, la acumulación de procesos lo más probable es que termine con una condena de cumplimiento efectivo”.

La denuncia

Recalcó la importancia de que “la existencia de un delito conlleva la necesidad de denunciarlo, para que se investigue. Muchas veces pasa que no se encuentra en lo inmediato al autor del hecho pero tiempo después aparecen elementos vinculados con ese delito, como cosas robadas. He tenido casos donde entran a robar a una casa, se levantan huellas, que no están cargadas en el sistema porque no tiene antecedentes, y de pronto 4 meses después detienen a una persona por otro delito, se le toman las huellas digitales, se ingresan en el sistema y aparece la huella anterior”.

“La denuncia lleva a que toda esta tarea investigativa se desarrolle y probablemente tarde, pero suele esclarecerse un porcentaje proporcionalmente más alto de lo que la gente cree”, aseguró.