“No nos dejemos vencer que tenemos una ciudad maravillosa”

En relación al primer año de gobierno de Mauricio Macri como presidente, desde el ámbito empresarial consideró que “no fue bueno”, ya que no le fue bien al país. Igualmente, consideró que las decisiones no fueron tomadas fácilmente, ya que se dificulta gobernar cuando los votos se obtienen a partir de que la gente vota “en contra de más que a favor de”. Aunque añadió: “Parece un gobierno que se ha fortalecido pese a su inexperiencia” y, a pesar de la difícil situación que atraviesa el país entiende la transición en la que se encuentra. Asimismo comprende el incumplimiento de la promesa de campaña de Cambiemos que garantizaba un cambio radical luego de seis meses de gestión: “Es muy difícil revertir una situación tan difícil como la que está viviendo el país ahora”. De todos modos, se muestra positivo ante el panorama no muy alentador:”Yo creo que viene un año mejor, lo espero”.

En cuanto a la situación actual de los diarios, afirma que se encuentran en un momento preocupante, ya que ha sido testigo del cierre, la venta o la disminución de los días de publicación. “Particularmente en Tandil se fueron dando diferentes factores”, entre los que se encuentra la necesidad de priorizar las necesidades de las familias en vez de disfrutar de la lectura del diario en papel, puesto que la adquisición de uno implica el gasto de cientos de pesos al mes. En esta dirección, la gratuidad del acceso a las noticias beneficia en cierto modo el consumo de las noticias a través de la web, aunque opinó: “Yo creo que en algún momento se va a empezar a cobrar el contenido”, como lo hacen algunos sitios de noticias especializadas. De todos modos, augura un futuro alentador, ya que fue una gran sorpresa que los periódicos aumentaran su tiraje en Estados Unidos luego del triunfo de Donald Trump.

Durante el recorrido valoró el acompañamiento de su familia, donde su hijo Rodrigo y su pareja Guillermina han sido muy importantes, no sólo en la delegación del trabajo comercial, sino principalmente en el trato con la gente, de los empleados, que considera es un aspecto sumamente importante.

A pesar de la gran empresa que ha construido hasta hoy, no piensa en la posibilidad de jubilarse. “La vida te va enseñando que el retiro no es lo mejor. (…) La vida es esto, seguir caminando. (…) No sé qué haría retirado”.

Finalmente, cerró la entrevista con un mensaje alentador: “No nos dejemos vencer que tenemos una ciudad maravillosa”