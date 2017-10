Mujeres valientes que le ponen el cuerpo a la adversidad, porque la idea es dar batalla

Como de costumbre, Germán Poiman y María Inés Mazza hicieron su ingreso desde el foyer para encontrarse ante las escaleras del escenario, subir y desde allí dar comienzo a lo que fue una tarde inolvidable.

La apertura estuvo a cargo del grupo infantil juvenil Xangó, dirigido por Guillermina Giménez, con una coreografía preparada especialmente para el Mes Internacional de Concientización por el Cáncer de Mama. Las jovencitas realizaron una brillante performance sobre el escenario.

Seguidamente llegaron a las tablas los chicos de Jano x Todos, que se sumaron al festejo especial por los diez años de Modelos con la presencia de la presidenta Alejandra Kluga, entre otros integrantes de la comisión. Y el aplauso no se hizo esperar, ya que las tiernas presencias provocaron en el espectador muchas emociones. Alejandra, haciendo uso de la palabra dijo que el cáncer infantil tiene “un 70% de probabilidades de cura, por lo tanto siempre estamos apostando a la vida”.

Los chicos -cabe destacar que algunos desfilaron con sus hermanitos de acompañantes- fueron: Catalina y Melody Valderrey, Kevin y Ulises Alvarez, Irina, Luna y Candela Messa, Julio Noguera Vera, Elián Burele, Yanina Gómez, Lucía e Inés Martínez, Martín y Mora Rodríguez Rodríguez. Todos lucieron prendas de Piedra Libre.

También se proyectó el video institucional que puso el acento en el “siempre hacia delante”. El público, las familias de las modelos de vida son su hinchada y no solamente aplauden la pasada sino la garra que tienen para no quedarse sentadas a la vera del camino lamentando lo que pasó.

Siempre decimos que no se trata solo de un desfile de modas. Que si bien es lindísimo ver lo que se usará durante la temporada, sobre la pasarela se muestra más el costado humano de cada modelo que luce las prendas con una actitud valiente y decidida pensando en el día de hoy y en el que viene.

La fiesta de la vida

“Esto tiene que ser una fiesta de la vida, porque acá no se trata de cuánto me perdí sino de cuánto vas a vivir de aquí en adelante”, dijo María Inés Mazza, muy conmovida, y prosiguió: “Hay muchas modelos de vida que han estado en ediciones anteriores y que hoy no están con nosotros, pero la lucharon siempre y hoy están sus familiares acompañando este desfile y a la Fundación Aires de Vida”.

Por su parte el doctor Germán Poiman expresó: “Estas modelos de vida año a año vienen con este mensaje esperanzador de que se puede. Con este mensaje de que después del cáncer es posible vivir bien. Y como todos los años nos acompaña nuestro calendario que también es una forma de concientización a lo largo de los doce meses”.

En esta oportunidad estuvo basado en películas que a la mayoría nos ha dejado recuerdos imborrables: “Titanic”, “La novicia rebelde”, “El club de las divorciadas”, entre otras. Y lo que se vio el back stage en tres pantallas gigantes, de este calendario que se hace con la participación de muchas voluntades.

Agradecimientos

Desde el escenario, tanto María como Germán, hicieron docencia y hablaron de la prevención, de lo que puede hacerse en casa o acudiendo al médico de forma rápida para que la detección temprana sirva para atender la dolencia con rapidez y los efectos posteriores sean menos traumáticos, regresando rápidamente a la vida que se llevaba o a una más plena.

“Agradecemos a Lalcec Rauch y a la gente de Benito Juárez que nos ha venido a acompañar”, dijo Germán, “y de una manera muy especial a Celeste de Araujo que nos acompañó durante tantos años. Gracias Celeste”, agregó, mientras la empresaria de la moda lo saludaba desde su butaca. Un lindo gesto.

También se agradeció al Concejo Deliberante, Hábitat Almacén de Detalles, Gastón y Valeria. A los Zarlenga y su equipo, José Pucci, entre otros. El Racó, Programa Adultos Mayores y Casa de la Cultura.

Lo que se vio

La ropa de las modelos para esta temporada primavera verano fue de Zinnia Modas, muchas transparencias y colores vibrantes. El calzado -mucha plataforma y tacos altísimos-, de Calzados Roo. Estuvo Martín Zocchi que es el padrino del desfile junto a Roberto Groppa luciendo la moda de Lenzi y Eyelit. Los peinados, también de temporada, fueron de Sergio Avendaño y el make up de Sara Ramírez y su staff.

Como es un clásico se hicieron sorteos con premios lindísimos de Abril Viajes con un viaje a Colonia, Natura, Indiana Paseo de Compras, El Aljibe, Renata, Supermercados Monarca.

Modelos que acompañaron

Nadia Amarante, Karen Etchemendy, Roberto Groppa, Claudia Lumovich, Florencia Marañón, Martín Socchi y Florencia Tamburelli.

Las modelos de vida 2017

Mónica Barreiro, Mirta Palacio, Carmen Bávaro, Patricia Calvete, María Cristina Carone, Araceli Cintas, Susana Díaz, Claudia Dicósimo, Ana María Fantaguzzi, Elisa Filiavich. María Cristina García, Mercedes Heer, Aída Iglesias, Alicia Nieves, Mirta Palacio, Lidia Pereyra, Carmen Saudemont, Patricia Scanone, María Guillermina Sica.

Las modelos de vida recibieron sobre el escenario, junto a los demás participantes, presentes por haber estado en el cumpleaños número diez del desfile. Los aplausos no cesaron cuando en el fondo del telón apareció una gran inscripción: The end.