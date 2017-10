Mujer policía colaboró en un domicilio para el nacimiento de una beba

En la fría madrugada del pasado 26 de septiembre se produjo el nacimiento de una bebé, que tuvo como una de las protagonistas a la teniente primero de la policía bonaerense, Sandra Díaz, quien trabaja para la comisaría Primera y ayudó a dar a luz a Victoria.

Díaz habló con El Eco de Tandil y detalló que “estaba trabajando en el Destacamento del barrio Las Tunitas y recibimos un llamado por el 101 donde nos comunicaron que una mujer embarazada había roto bolsa. Esto sucedió en el barrio 17 de Agosto, pasaje San Martín casa 26. Como estamos en ese sector nos dirigimos y llegamos enseguida y la señora ya estaba con trabajo de parto”.

Al ser consultada si no había tiempo para convocar a una ambulancia dijo que “la suegra que era la que estaba acompañándola, ya había llamado a la ambulancia y en la desesperación se comunicó con el 101 desde donde nos llegó el alerta. Llegamos a la casa y estaba la enfermera Mabel Bernatene de Nielsen que vive sobre avenida Estrada y junto a su esposo tienen servicio de ambulancia”.

Comentó que “la mujer nos decía que sintió ganas de ir al baño y cuando se fue a levantar se dio cuenta que lo que le sucedía era que estaba por nacer la beba. Se asustó y quedó atravesada en la cama en posición como para dar a luz”.

Sobre el trabajo realizado por la teniente al momento de colaborar para el nacimiento narró que “intentamos con la enfermera tranquilizar a la mujer y a todos alrededor ya que había mucho nerviosismo por el momento que se estaba viviendo. Todo se dio muy rápido ya que enseguida nació la beba”.

La mujer policía hizo referencia a lo ocurrido posteriormente al nacimiento al decir que “en principio para nosotros fue un llamado más, como vamos a algún accidente u operativo. Pensé que nos iba a dar tiempo que llegue la ambulancia y tener una atención médica como corresponde. Pero se dio todo tan rápido que en cuestión de minutos Sonia, la mamá, tenía a la beba en el pecho. Ahí caí de lo que había pasado, fue una adrenalina tremenda y el tiempo se me pasó muy pronto”.

Traslado

Tras producirse el nacimiento, Sonia y Victoria, madre e hija, fueron derivadas al Hospital. Aseguró que “trabajó la enfermera Mabel Bernatene de Nielsen y Osvaldo Nielsen, los dos son enfermeros y la trasladaron en una ambulancia del S.A.E. (Servicio de Asistencia Enfermería) que están en avenida Estrada al 400 y habían sido avisados. La enfermera le realizó todos los controles primarios antes de que se fueran del domicilio”.

Cabe señalar que la mamá luego de dar a luz permaneció 48 horas en el Hospital con distintos controles y retornó a su casa con la beba que se encuentra en óptimo estado de salud.

Experiencia

García aseguró que “no tenía experiencia de haber estado en un nacimiento en vivo y en directo, si me había tocado una situación similar hace unos años atrás. Fue cuando hubo una protesta y la plaza Independencia estaba repleta de camiones. En ese momento también recibimos un llamado que nos avisaban que una mujer estaba descompuesta en esa zona. Pensábamos que era alguien de la protesta, pero nos encontramos con una mujer que estaba por dar a luz”.

Especificó que “la subimos a la camioneta y la llevamos de urgencia al Hospital Ramón Santamarina. En el viaje gritaba que no aguantaba más y que iba a tener el bebé. La fui conteniendo y por suerte nos dio tiempo a que lleguemos al Hospital. No fue como lo que me tocó vivir, pero se dio en cierta parte una historia similar”.