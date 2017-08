Mujer desempleada solicita trabajo y asistencia social

Liliana Dacruz, quien vive en Chile 751 junto a sus dos hijos que sufren retraso madurativo, se encuentra sin trabajo y su casa en condiciones edilicias precarias, por lo que solicita ayuda para mejorar sus condiciones de vida. Mencionó que el techo de su dormitorio está a punto de caerse, al igual que el de la cocina, así como también ingresa agua cuando llueve por lo que todas sus pertenencias se mojan. Actualmente se dedica a limpiar casas, aunque por el momento sólo lo hace en una, por lo que su salario es insuficiente para suplir sus necesidades y las de sus hijos.

Comentó que, luego de escribir una carta al intendente y solicitar ayuda a la Secretaría de Desarrollo Social, sólo recibió una bolsa con alimentos y la ayuda no se amplió ni continuó. “De parte de la municipalidad no vino ni una persona ni siquiera a mirar el techo”, por lo que no tuvo alternativa que recurrir a los medios para hacer escuchar su reclamo.

Una vez más, enfatizó que su principal demanda es obtener un puesto de trabajo, sin importar el tipo, lo cual evidencia su urgencia en conseguir alguno. Además, anticipó que cuenta con buenas referencias y disposición. En segundo lugar, solicitó le acercaran ropa y comida para sus hijos. Al igual que leña, ya que una salamandra es el único artefacto para calefaccionarse que tiene. Por último, desea poder mejorar las condiciones edilicias de la casa para poder darle una mejor calidad e vida a su familia.