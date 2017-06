Molestias por la falta de respuestas a la homologación de la Sumo con la Sube

El concejal Gabriel Bayerque lamentó que aún no se haya homologado la Sumo con la Sube por los beneficios que ellos implicaría para una gran cantidad de usuarios y explicó que siguen aguardando una respuesta del Gobierno respecto al pedido que se realizó hace muchos meses ya.

En diálogo con El Eco Multimedios, el edil explicó que la solicitud que realizaron oportunamente “está latente” para evaluar la posible homologación.

“Partimos de la base que se había planteado desde un primer momento la no compatibilidad de algunos sistemas”, indicó y aseguró que en el país “todavía no pudo haber ningún tipo de homologación, y estamos en una etapa evaluativa”.



Sin respuesta

Bayerque manifestó su malestar porque “nunca nos dieron una respuesta por sí o por no, así que nosotros cada 15, 20 días, un mes, estamos en contacto con el Ministerio de Transporte a los efectos de poder lograr una definición porque el sector beneficiario, en el caso de lograr esta homologación, es grande, y los beneficios también, porque estarían pagando casi la mitad del valor de lo que hoy es el boleto”.

“Seguimos con este tema porque creemos y tenemos concretas pruebas de que es un sistema que es perfectamente compatible con la Sube de Capital Federal, y Gran Buenos Aires”, enfatizó.

Y consideró que la homologación “haría que un sector de usuarios pueda estar beneficiado con 55 por ciento de descuento, y ese grupo abarcaría todo lo que es jubilados y pensionados que cobran la mínima, aquellas personas que tienen asignación por hijo, los veteranos de guerra de Malvinas, entre otros, lo cual implica un vasto sector que estaría beneficiado”.

Pioneros

Asimismo, manifestó que “nosotros queremos ser una ciudad turística, y lo somos. Esto permitiría que aquel usuario que viene de Capital Federal pueda usar tranquilamente el transporte público de pasajeros”.

Resaltó que “fuimos bastante pioneros en presentar ese tipo de solicitud, y nosotros nos encontramos con ciudades como Córdoba capital, Salta y Rosario que éramos los cuatro que estábamos solicitando ese tipo de homologación. Pero hasta el día de la fecha ninguno de los cuatro lo pudimos lograr”.

En ese contexto, admitió que “lo que a nosotros nos molesta es que no nos dan una explicación muy contundente de por qué todavía no pudieron definir el sí o el no, tampoco si es difícil la compatibilidad”.

“Yo consulté en varias oportunidades con gente de Eycon y quedó claro que no hay grandes diferencias con la Sube”, argumentó.

Subsidio

Explicó que en algún momento se planteó que podría haber una “incompatibilidad tecnológica de cómo se recaban datos, de cómo se recogen los mismos, y el sistema Sumo tiene una amplia gama de datos que ofrece tanto para los usuarios como para las empresas de transporte como para el mismo Municipio”.

“Uno de los puntos más difíciles es que en Tandil hay una gama amplia de boletos, en cambio en otras ciudades se usan los boletos por kilómetros, pero no se usa tanto el escolar, nocturno, obrero, esos serían a grandes rasgos algunos problemas que podrían surgir”, sostuvo.

En tanto, contó que enviaron una nota al Ministerio de Transporte pidiendo “hasta tanto la situación siga así veríamos con agrado que el Gobierno nacional nos otorgara un subsidio a los efectos de poder lograr el beneficio para este universo de personas beneficiarias”.

“A las entidades nacionales y provinciales solicitamos los datos de la cantidad de personas que serían beneficiarias. Tenemos este dato y fuimos concretos en el pedido de algún tipo de subsidio o ayuda del Gobierno nacional para poder cubrir ese tema”, manifestó.