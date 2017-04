Médicos y administrativos se reunieron con la Comisión de Salud por la situación del Dispensario

La Comisión de Salud recibió a una comitiva del Centro de Neumotisiología integrada por los médicos Sebastián Salituri e Ignacio Migueles y el administrativo Sergio Borda, quienes dialogaron con el presidente Adolfo Loreal, Araceli De Vanna, Marcos Nicolini, Pablo Díaz Cisneros y Rogelio Iparraguirre.

De la extensa reunión se concluyó la posibilidad de que el Concejo Deliberante opere, en este caso, como mediador de un conflicto para favorecer instancias de diálogo que aproximen de modo gradual y progresivo las posiciones en desacuerdo.

Por otra parte, los ediles recordaron que la integración al Sistema Integrado de Salud del Centro de Prevención de Adicciones (CPA) y del Centro de Neumotisiología (Dispensario de Vías Respiratorias) surgió de un convenio entre la Provincia y el Municipio, que fue convalidado por unanimidad. Por su parte, los trabajadores del dispensario plantearon la preocupación de que la reorganización implique la desaparición del Servicio de Neumotisiología o la pérdida de la calidad de las prestaciones. Dicha cualidad se destaca por la agilidad e inmediatez de administración de electroencefalogramas, Rayos X de tórax, laboratorios en general, espirometrías y contar con equipos de profesionales especializados.

En la reunión quedó claro que el conflicto abarca los casos particulares de entre tres y seis profesionales, de los 45 trabajadores que pertenecen al centro. “En principio estos trabajadores serían especialistas en niños y, dado que el Centro de Neumotisiología atendería adultos, ellos pasarían a prestar servicios en el Hospital de Niños”, comentó Loreal.

Por otra parte, los profesionales hicieron expreso su agrado y conformidad con la incorporación al Sistema Integrado de Salud y con la atención de enfermedades crónicas no transmisibles, que desarrollan desde hace años. Los referentes del dispensario insistieron en que hubo falta de comunicación y de información desde la dirección del centro, en particular en los primeros momentos, lo que llevó a que reinara la incertidumbre entre los trabajadores.

Los integrantes de la comisión legislativa preguntaron puntualmente sobre la amenaza que ven en estas modificaciones. La respuesta evidenció el temor a una pérdida de calidad del servicio, ya que si los profesionales pasan a atender en general enfermedades crónicas no transmisibles, podría afectarse la calidad de atención de neumotisiología. “En el año 2011 el Sor Ludovica de La Plata tenía once casos de tuberculosis en niños y aquí teníamos tres, lo que era alto para Tandil y la región en comparación con el hospital provincial. Hoy no tenemos ningún caso en niños. Los casos actuales son en un 90 % casos de asma u obstrucciones bronquiales”, explicaron los médicos.

En cuanto a las cuestiones administrativas, los profesionales comentaron que el Ministerio de Salud de la Provincia les notificará en breve las decisiones sobre personal y funcionamiento del sistema.