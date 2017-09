Más de tres mil estudiantes festejaron en el picnic, con propuestas culturales y deportivas

Los alumnos de las escuelas secundarias celebraron ayer, en la Plaza de las Banderas, la llegada de la primavera y el Día del Estudiante, con un picnic tranquilo y variadas propuestas culturales y deportivas. El sol, que acompañó de a ratos, le puso brillo a una tarde fría que convocó a más de tres mil adolescentes al pie del Parque Independencia.

Entre las rondas de mate, tortas, facturas y galletitas, se armaron los picados de fútbol y rugby. Además, entre las ramas de los árboles del espacio público, varias chicas practicaron telas. Al costado del escenario, los integrantes de la escuela municipal armaron la rampa móvil de BMX y sorprendieron a sus pares con saltos arriesgados.

La música en vivo, la clásica animación de Pablo Hernán “Perico” Pedretti, la actuación de Zumba por la Paz, premios de estadías en Brasil y regalos de comercios locales, actuaciones de free style, entre otros atractivos, completaron una tarde entre amigos y compañeros del secundario, en uno de los paseos más lindos de la ciudad.

Participaron del operativo de prevención la Policía Local, una ambulancia del SAME y los voluntarios de la filial local de Cruz Roja, quienes además brindaron conocimientos de RCP con muy buena respuesta de los adolescentes.

También se colocaron cuatro baños químicos en la plaza, medida que colaboró con el confort de los asistentes.

Desde las 13, los chicos se acercaron a la plaza y emprendieron el regreso tras escuchar a la banda Tu Vieja, justo cuando caía el sol. La tarde transcurrió en paz y armonía, no se produjeron desmanes ni peleas y la presencia policial solo obedeció a la prevención.

Convocatoria

espontánea

“Estamos contentos porque más allá de que el día arrancó feo y no prometía mucho, los chicos se terminaron acercando, por ahí un poco más tarde de lo que se acostumbraba en otra época, pero la primavera convoca, como siempre”, expresó el director de Juventud Mariano Martina, quien se encontraba en el picnic junto al subsecretario de Desarrollo Social Pablo Civalleri.

La jornada cerró con la presentación de la banda Tu Vieja, que sonó con converts de rock internacional, convocada a pedido de los estudiantes del COES.

“Lo que hicimos nosotros fue ponerle un marco a una convocatoria que se da de manera espontánea”, dijo Martina y resaltó la participación de la Escuela Municipal de BMX que tiene una rampa móvil, entonces sus integrantes pudieron compartir lo que aprendieron durante el año en la Pista de Parque Norte.

El funcionario municipal confirmó que no se produjeron incidentes, al tiempo que estimó que se acercaron unos tres mil estudiantes desde los 13 años hasta egresados, aunque los que cursan sexto año no eran la mayoría.

La tarde continuó con risas, cantos y mucho deporte, en un picnic que animaron los chicos del secundario y que no tuvo una presencia masiva de egresados que optaron por quedarse descansando para asistir anoche al Baile del Sobreviviente que organizaba un boliche.

Voluntarios de Cruz Roja, a cargo de

la prevención y capacitación en RCP

Durante la tarde, caminaron por la Plaza de las Banderas los voluntarios de la Cruz Roja Filial Tandil, el grupo de socorro que realizó la cobertura sanitaria del evento e integrantes de la juventud de esta ciudad (de 16 a 24 años) que transmitieron sus conocimientos en RCP (Reanimación Cardiopulmonar), generando gran entusiasmo entre los estudiantes que estaban en el picnic.

Juan Manuel Cifuentes, a cargo de los voluntarios, explicó que el doble objetivo fue explicar la técnica del RCP y recolectar firmas para apoyar el proyecto de ley que impulsa la Cruz Roja, con diversos artículos que buscan modificar la normativa que rige a esta entidad.

En principio, informó que “uno de los artículos habla de extender la edad máxima para que sean voluntarios. Hoy en día una persona con 65 años tiene que dejar de ser voluntario de Cruz Roja o se tiene que pagar por sí mismo el seguro, esto es por una cuestión de leyes. Hoy en día una persona con 65 años es totalmente activa en la sociedad, pero lamentablemente no puede formar parte de nuestras actividades o queda relegada a la organización interna o la gestión”.

Además, en el proyecto normativo promueven la enseñanza de RCP y que la Cruz Roja deje de pagar el IVA, ya que los insumos que adquiere -como colchones, agua, combustible- le representarían un 21 por ciento menos que podría destinar a personas afectadas por catástrofes.

Poca demanda

de atenciones

Sumado a la buena predisposición de los estudiantes para aprender sobre RCP que encontraron durante la jornada, Juan Manuel Cifuentes confirmó que “desde el punto de vista sanitario, los voluntarios trabajaron, por suerte, poco. No ha habido ningún problema”.

En comparación con otros años, observó que los jóvenes fueron a divertirse y que no se detectó consumo de alcohol ni de estupefacientes, ni atendieron casos de personas alcoholizadas.