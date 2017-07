Martínez Lastra afirmó que está “estancado” el proceso hacia la unidad de la CGT

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, Roberto Martínez Lastra, afirmó que el proceso de unidad en la CGT local está “estancado”. Contó que todavía no han logrado ponerse de acuerdo, pero consideró que si son “inteligentes”, lo van a hacer. Para él, es necesario dejar de lado algunos “vedetismos” y juntarse.

En el desayuno de “Tandil Despierta” (Programa de Eco TV y Tandil FM 104.1 de El Eco Multimedios), el dirigente gremial confirmó que hasta el momento mantuvieron cuatro o cinco reuniones, pero aún no se lograron avances hacia la unidad. “Hay muchos gremios nuevos que hay que ir a ver, que aún no tienen conocimiento del tema y que tampoco se acercan. Vamos a tratar de ver a todos”, explicó.

Por ahora, insistió en que el proceso “está estancado en algunas cosas. No nos podemos poner de acuerdo todavía, pero pienso que si somos inteligentes lo vamos a hacer. Sino cada uno seguirá por su lado”.

Frente a la posibilidad de encabezar la lista, Martínez Lastra afirmó que sería un desafío para él, pero siempre y cuando haya unidad, sino se quedará donde está. Resaltó que en el sindicato que conduce han sabido hacerle frente a los problemas solos, sin la ayuda de otros, pero lamentó que esto no sucede con otros gremios que si no reciben apoyo, “van cayendo cada vez más y no saben cómo defenderse”.

Si bien consideró que en Tandil todavía no se está viendo lo que ocurre en otros distritos con despidos masivos, señaló que sí se van percibiendo algunas situaciones que ocurren en ciertos sectores, como en el metalúrgico, cuyo gremio –UOM- encabezó el viernes pasado una manifestación en las puertas del Parque Industrial por la situación irregular de varias empresas que allí funcionan.

Por lo tanto, reclamó que hay que “estar todos los gremios juntos: la Mesa Intersindical, las 62 Organizaciones y la CGT” y, para ello, consideró que “hay que dejar a veces algunos egos y vedetismos de lado y juntarse, sino me quedo en mi gremio –ya lo he expresado- y seguiremos peleando con los compañeros que conocemos”.

Reclamos

al Ejecutivo



En otro pasaje de la entrevista, Martínez Lastra se refirió al trabajo que realizan desde el sindicato que encabeza y detalló cuál es la situación actual de los trabajadores de las diferentes áreas.

Precisó que actualmente ascienden a cerca de setenta los reclamos que tienen tanto para la administración central, como para el Sistema Integrado de Salud Pública que, por ciertas razones, se han “encajonado”, se llegó al punto de que la situación “no va más” y ya han presentado entonces el reclamo ante el Ministerio de Trabajo y el Departamento Ejecutivo.

“Si no hay respuestas, esta semana o la próxima habrá algún tipo de reacción”, advirtió, y remarcó que desde el gremio están cumpliendo con “los pasos que dice la ley”.

Contó que se venían reuniendo con las autoridades comunales todos los miércoles, pero esos encuentros “se cortaron por ciertas razones”, por lo que no se llegó a “tener la posibilidad de acordar al menos el convenio colectivo, que va a significar un cambio importante para los trabajadores municipales”.

Mientras tanto, detalló que “en estos días se fueron cumpliendo algunas plantas permanentes que estaban muy retrasadas”.

Las problemáticas



Consultado sobre la actual situación de las distintas áreas, afirmó que salvando al personal del servicio, el resto “está mal”. Precisó que, entre otras cosas, “no les pagan las horas extras y por eso en muchos casos no se hacen”.

“El cementerio está ahora quieto, hay un cambio de director que se hizo hace veinte días y están esperando que les pongan a dos capataces que están pidiendo hace tiempo. Le van a dar tiempo al director a ver si lo cumple y sino algún problema va a haber”, deslizó el dirigente gremial.

Puntualmente en el área de Servicios, dijo que no están bien “a nivel laboral” ya que no disponen de “los utensilios para trabajar”, entre otras cuestiones de seguridad e higiene que ya fueron denunciadas ante el Ministerio de Trabajo desde el sindicato. Sí aclaró que están bien “a nivel plata porque tienen muchas horas extras”.

Por último, sobre la Dirección de Control Urbano Vehicular, contó que no tienen trato con su titular, Walter Villarruel, porque “ni siquiera es capaz de ir a una reunión para defender a su área. Tenemos un problema y no se presenta nunca”.