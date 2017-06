Mañana no habrá clases en las escuelas públicas ni atención en organismo públicos

Por el Día del Empleado Estatal, mañana no habrá clases en las escuelas públicas que dependen de la Provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, no habrá atención al público en todos los estamentos oficiales (ARBA, Registro de las Personas, IOMA, etc.) ni en las escuelas públicas. Los hospitales y centros asistenciales atenderán sólo emergencias.

La Dirección general de Cultura y Educación bonaerense notificó que decidió adherirse a la ley nacional 26.876, a través de su propia normativa, la 14.600, por lo que no habrá dictado de clases en las escuelas del territorio provincial.

Según estipula al artículo 2º de la legislación nacional, el 27 de junio es el “día de descanso para los empleados de la administración pública provincial, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.

La adhesión de Provincia afectará, de este modo, el dictado de clases en los distintos niveles y modalidades de las escuelas públicas, y también repercute en la actividad del ámbito universitario.