Lunghi: Cinpal, Procrear y Terapia Intensiva Pediátrica

Durante la reunión realizada para tratar el conflicto de Cinpal, Miguel Lunghi señaló que luego de un debate, se resolvió que la semana que viene se le pagará al personal una suma parcial a la adeudada, así como también se proveerá de un proyecto para recuperar la fábrica hacia el 20 de septiembre, al mismo tiempo que se abonará el monto restante. El intendente mencionó la presencia de voluntad por parte de los empresarios de volver a activar la empresa, pero con la ayuda del Ministerio de la Producción, para poder recuperarla y nombrar más gente, ya que en Brasil también están atravesando una difícil situación económica. “Esperemos que siga así en ese camino, porque la fábrica está muy bien montada, está toda automatizada y es muy importante para Tandil, puede haber aumento de la cantidad de empleo”, expresó.

Explicó que desde Cinpal argumentaron que las ganancias de la producción de tapas de cilindro no se correspondían con el dinero invertido en la empresa en los últimos años: “ellos pierden dinero con la fábrica de Tandil”, por lo que decidieron dejar de producir, considerando que la fábrica se encontraba sin producir desde antes que la empresa cerrara.

Asimismo, durante la visita a la ciudad capital también mantuvo reuniones por PROCREAR, donde se estableció que dentro de 45 días, el 17 de octubre, se volverían a reunir para finalmente resolver la situación de Eleprint, la empresa que se retiró de la construcción del desarrollo urbanístico. Entre las opciones se encuentra la posibilidad de solicitar la continuación de la construcción de aquellas casas que faltan, la solicitud a otra empresa que se haga cargo o que la gente adquiera las casa que no fueron sorteadas hasta el momento. Además se estableció un compromiso para agilizar la entrega de las casas que restan, aunque continúan estudiando la adecuación de las condiciones crediticias.

En cuanto a la reapaertura de la Terapia Intensiva Infantil, efectuada en el día de hoy, aclaró: “Yo no he estado en contra de la Terapia, sino que he dicho que los tiempos no eran esos de comenzar. Pero eso ya es pasado y pasó lo que pasó. Ahora hay que formar terapistas en Tandil”. Al mismo tiempo detalló que el principal problema atravesado por el servicio se debe a la escasez de terapistas infantiles y que aún no está habilitada como coparticipación, por lo que todos los movimientos y medicamentos está siendo sostenidos por el municipio.