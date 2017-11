Los prestadores turísticos se mostraron conformes con el alto nivel de ocupación

Tandil vive un fin de semana a pleno con un alto porcentaje de ocupación turística, que ronda el 90 por ciento. Si bien el viento y las bajas temperaturas no eran las esperadas para esta época, los turistas igualmente aprovecharon para realizar actividades al aire libre.

El presidente de la asociación de Hoteles, Luis Cerone, aseguró que la ocupación en lo que respecta a hotelería, está prácticamente completa, a no ser por alguna baja que haya habido a última hora. Y admitió que “este es un fin de semana que por lo general se vende bien”.

“No acompañó demasiado el tiempo, estuvo fresco, pero gente hay mucha”, destacó.

Y contó que “ahora (en El Centinela) hay una cantidad importante de chicos que están de viaje de egresados, y se tiran por el tobogán de agua, no están dadas las condiciones, pero son chicos y tienen ganas de hacerlo”.

Aseguró que en el paseo tanto el sábado como el domingo hubo “muchísima gente” y explicó que “demoramos la apertura de las aerosillas porque teníamos ráfagas de más de 65 kilómetros, si bien no ponía en riesgo la operación, no era agradable y la sensación térmica baja mucho arriba”.

Describió que “la gente se quejaba del frío porque en noviembre uno no viene con ropa de invierno, no espera que haga frío no solo de noche, sino también de día. Igualmente se resistieron al viento, no es lo mismo que si hubiera sido un clima cálido, pero es lo que tuvimos”, afirmó.



Reservas de

ultimo momento

Mayoritariamente las reservas son de dos noches, porque “en realidad para quedarte tres días tenés que disponer de los tres días libres, la noche del viernes y la noche del lunes, por lo general uno llega el sábado y el lunes a la mañana se va”.

En tanto, indicó que “Tandil se ha caracterizado por reservas de último momento, porque estamos a solo 4 ó 5 horas de distancia del principal emisor de visitantes. La gente consulta, busca precio, mira qué es lo que quiere, está atento al pronóstico del clima y ahí decide”.

“Si hubiéramos tenido para este fin de semana lluvia, la cantidad de reservas que se cae es más que notoria”, sostuvo.

Asimismo, añadió que “el 50 por ciento reserva con una semana, 10 días de anticipación y 50 por ciento, 48 horas antes, salvo las cabañas que tienen clientes casi fijos”.

Respecto a las perspectivas para el verano, informó que por ahora las reservas son pocas y que esperan que se concreten a último momento, tal como viene dada la tendencia.

Un reflejo

positivo

Por su lado, Mark Welford, de la hostería Chacras Bliss (ubicada en La Porteña), explicó que en lo que respecta a cabañas la ocupación rondó el 90 por ciento.

En cuanto a los comentarios de los turistas, informó que destacaron “la ciudad limpia, buena atención, muy seguro; la gente ve un reflejo de Tandil muy positivo”.

Y aseguró que generalmente las reservas se concretan con anticipación y solo un 10 por ciento a último momento.

“Para el verano, pocas reservas, pero de a poco empezaron a haber consultas”, señaló.

Paz y tranquilidad

En cuanto a los turistas, Virginia, de La Plata, contó que vino a pasar el fin de semana largo con su madre, su padres, su esposo y su hija. “Ya vinimos varias veces y nos encanta, es un lugar que es re tranquilo, tiene mucha paz, para desconectar de la ciudad está buenísimo”, recalcó.

Y consideró que “la ciudad está muy linda, muy prolija, estamos en una cabaña y mientras veníamos para acá comentábamos que está limpia, las paredes no están tan pintadas con graffitis como ocurre allá, es hermoso”.

Por su lado, Renato explicó que vinieron de escapada desde Mar del Plata a pasar el día. “La verdad que se disfruta bien, cada tanto nos damos una vuelta, se justifica hacer unos kilómetros porque es un lugar muy lindo, la vegetación, las sierras, es hermoso y muy limpia la ciudad, muy ordenada”, sostuvo en diálogo con El Eco de Tandil.

Por su parte, Mónica, de Capital Federal, contó que 10 años atrás solía veranear en Tandil con su familia, pero que desde entonces no habían regresado. “Nos gusta mucho. Nos quedamos solamente el fin de semana, vinimos por un casamiento”, afirmó.

Su madre, Carmen, agregó que “Tandil es hermoso, yo vine hace muchos años cuando mis hijos eran chiquitos, pero nada que ver con lo que es ahora, creció un montón”.