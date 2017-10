“Lo que necesitamos hoy en Tandil es que la gente se involucre”, afirmó la presidenta de Mascotandil

La presidenta de Mascotandil, Mariana Jara, admitió que se les está haciendo difícil conseguir nuevos tránsitos, es decir, gente que quiera cuidar a alguno de los 45 perros que tienen a su cargo, de manera momentánea, hasta tanto encuentren una familia responsable que lo quiera adoptar.

Pidió entonces la colaboración de la gente, como así también mayor compromiso respecto a la problemática del maltrato animal. “Necesitamos que se involucren más”, reclamó.

En diálogo con El Eco de Tandil, la proteccionista reconoció que están atravesando una situación difícil por la falta de tránsitos. “Estamos muy complicadas, tenemos 45 perros hoy a cargo nuestro. Si bien tenemos tránsitos, mucha gente no está pudiendo tenerlos y por eso, ahora tenemos a tres en guardería. Son perritos sanos, que no son conflictivos y podrían estar en cualquier patio. Es más, se llevan bien con otros animales, pero la realidad es que la gente no nos está ayudando con este tema”, lamentó.

Explicó que “tenerlos en tránsito es cuando la persona los cuida en su casa, pero nosotros nos hacemos cargo del alimento y de la asistencia veterinaria, si así lo requiriese”.

Mariana Jara remarcó que “está bueno para la gente que no puede tener un perro siempre, porque le da cariño y a la vez recibe cariño, y no tiene gasto porque los cubrimos todos desde la agrupación. Solamente necesitamos un lugar donde los alojen hasta que se den en adopción”.

Precisó luego que actualmente cuentan con alrededor de diez tránsitos y también tienen perros en distintas casas. “Necesitamos cinco tránsitos más, tampoco es mucho. Cinco serían los básicos, con diez ya estaríamos”, afirmó, y señaló que “Tandil es enorme, entre tanta gente, son nada más diez personas que nos digan: `Chicas, les presto el patio para tener al perro´”.

Incluso, contó que “hay gente que nos dice: ´Te lo tengo un mes´, entonces nos da tiempo para organizarnos para que vaya a otro tránsito o, si conseguimos a una adoptante, muchísimo mejor”.

Las adopciones

Sin embargo, admitió que “ahora el tema de las adopciones está un poco frenado, sobre todo, de perros adultos. Tenemos perros que son divinos, sanos y buenos de carácter, que están esperando familia y hace dos o tres años que están conmigo porque no los están pidiendo”.

Aclaró que distinto es lo que sucede con el cachorro, que sí consultan para adoptar, aunque reconoció que “también hay que ver a quién porque no es juguete y la realidad es que uno tiene que pensar muy bien antes de adoptar, ser responsable y pensar que es para toda la vida”.

Mariana Jara detalló que en Mascotandil siempre que dan en adopción a un can, se lo dan a prueba una semana a la familia para ver si se adapta al animal porque “tal vez no se adapta, que es muy raro, pero puede pasar, o la misma gente no se adapta a tenerlo en la casa, a que llore o rompa. Nos ha pasado y también de gente que le hemos dicho que es cachorro y le va a romper, que requiere mucho cuidado, en el sentido de que hay que enseñarle muchas cosas y nos lo terminan devolviendo”.

Denuncias

por maltrato



Por otro lado, se refirió a la problemática de maltrato animal y precisó que hoy reciben, en promedio, tres denuncias vecinales por día. “El otro día, que hizo tanto calor, recibimos sobre cinco perros atados cortitos al rayo del sol, y lo que la gente no entiende es que somos muy poquitas, y que cada una -además de tener sus obligaciones personales- tenemos perros para cuidar. Yo estoy todo el día atendiendo a los perros y yendo a los tránsitos, y no nos da el tiempo. Entonces, a la gente le pedimos que se involucre más”, reclamó.

La proteccionista advirtió que si bien algunas denuncias las derivan a la Dirección de Bromatología, desde el área municipal “van, labran un acta de notificación, pero llegan hasta ahí”.

Insistió entonces en que “lo que pedimos es ir a hablar con la gente. Cuando me dicen: ´Tengo a un perro atado al sol que me da mucha lástima´, les digo: ´¿No podés ir a hablar con el vecino y decirle que puede hablar con nosotras para que le consigamos una cadena más larga o una cucha?´. Ya con eso nos simplificaría mucho el trabajo a nosotras, pero la gente nos dice que tiene miedo, que no quiere involucrarse y que al avisarnos, ya se quedó más tranquila. Y no es la solución, porque tal vez ni siquiera estoy pudiendo ir. De esas cinco denuncias, pude ir solo a una”.

Por lo tanto, enfatizó que es necesario que la gente se involucre más en estos temas. “No es que vas y te encontrás con que no te abren la puerta. Si uno va en forma educada a hablar, la gente te escucha”, aseguró. u

“Fue genial”, afirmó sobre

el joven que rescató a un

perro golpeado por el dueño

En la oportunidad, Mariana Jara valoró también la valentía y el compromiso de Camilo Gil Silva, el joven que rescató a un perro que su dueño golpeaba a patadas en la Plaza Independencia. La situación se viralizó en un video difundido a través de las redes sociales. Sin embargo, la historia no terminó allí porque el joven tomó al can y se dirigió a la comisaría Primera, donde radicó la denuncia.

“Cuando vi el video, pensé ´es genial´, pero también en que es algo que nos sorprende y que no debería hacerlo. Esto tendría que ser algo que pase a menudo, que uno ve que un perro está sufriendo y vaya, como fue este chico. Hay gente que no quiere ir al choque, pero yendo bien y preguntando, diciendo que quiere ayudar; si la gente no se involucra, con avisarnos, no estamos haciendo nada”.

Contó que, a raíz de lo sucedido, le escribió por mensaje privado a Camilo felicitándolo y diciéndole que contara con Mascotandil en todo lo que necesite. “Ojalá muchas personas se contagien porque lo que necesitamos hoy en Tandil es que la gente se involucre”, expresó.

Los gastos en

las veterinarias

Respecto a la deuda con distintas veterinarias que colaboran con la organización, la proteccionista afirmó que vienen bien, ya que están haciendo distintas acciones para recaudar dinero para solventar los gastos.

“Estamos tratando de hacer eventos, remates de plantas, ahora vamos a sacar una rifa que va a sortearse el 31 próximo. Tratamos de ir saldando los gastos. Sí debemos, en lo de Alberto Crovetto estaremos debiendo 4 mil pesos; otro tanto en Sanavis, pero tratamos de ir juntando dinero para que no se nos junte tanto”, dijo.

Admitió que se les complica solventar la compra de alimento, ya que cada perro en promedio come por día aproximadamente medio kilo, así que una bolsa de 20 kilos no les alcanza por día para la cantidad que tienen en guarda. “Ahora eso es lo que más nos complica, así que todo aquel que no tenga un patio o que no puede decirnos que nos tiene un perro o adoptar, esa es otra buena manera de poder ayudarnos”, manifestó la presidenta de Mascotandil.

Para cerrar, contó que actualmente cuentan con 100 socios en la organización e invitó a que la gente se sume. “A quienes quieran asociarse, está bueno porque pasa una persona por mes a cobrar y ya con eso nos están ayudando también muchísimo”, afirmó.