Llega la Expovinos Tandil 2017 en su octava edición

Es indudable que Tandil se instaló hace tiempo como un destino turístico indiscutido, no solo por sus paisajes, sino que además está encontrando una identidad gastronómica impulsada por varios factores. Por un lado, los ya afamados chacinados y salames que ostentan una de las dos denominaciones de Origen de Argentina. Por otro lado, los quesos que vienen abriéndose camino a fuerza de calidad y prestigio. A esto, hay que sumarle la bebida. Aparecieron las fábricas artesanales de cerveza, pero además, para completar un combo estupendo, emergió Tandil como zona vitivinícola con vinos de excelente calidad y óptimo potencial. Es así que Tandil tiene el gran desafío de promover su gastronomía y mostrarla a propios y ajenos.

Una feria con más de 62 bodegas

Eventos como Expovinos Tandil, que acaba de ser declarada de interés turístico municipal por octavo año consecutivo, ayudan a posicionar a la ciudad en el mapa enoturístico y gastronómico de la región. Instalada como una de las ferias referentes en la zona atlántica, Expovinos presenta en esta edición más de 62 bodegas con más de 250 vinos de distintas provincias, de diferentes estilos y cepas. Se convierte así en una cita obligada para los amantes del vino. Para aquellos que saben detenerse, y cerrar los ojos al deleitarse con los más exquisitos brebajes que nuestra tierra nos ofrece, de la mano de sus hacedores.

Siempre contenidos en el marco del arte en el bellísimo Museo de Bellas Artes de Tandil, en esta octava edición contaremos con la presencia de Sebastián Oyarbide, un artista tandilense en pleno auge que está residiendo en Buenos Aires. Además de poder verlo trabajar en vivo, copa en mano, la buena música pondrá el clima ideal para estimular todos los sentidos.



La primera vez. Sugerencias

-Alejandro, para quien nunca fue a una feria de vino, ¿cuáles son las sugerencias para disfrutarla mejor?

-Cuando uno ingresa, se le entrega una copa con la que va a recorrer la feria, y que luego se la llevará de souvenir. En cada stand, las bodegas tienen todos sus vinos descorchados y a temperatura óptima para ser degustados. El visitante tiene la chance de probar todos los vinos que le sean de interés, y de recibir, si así lo desea, la explicación sobre la bodega, la región, la cepa, o el estilo diferencial de lo que está probando.

-Es una oportunidad que la góndola no ofrece.

-Claro, es por ello que aquí uno empieza a tener una visión mucho más amplia de las vastas posibilidades, al tiempo que vamos conociendo nuestro propio paladar.

Por otra parte, vale destacar que el evento adhiere al programa WIM (Wine in Moderation), que nace en Europa en el año 2008 y que promueve los beneficios que ofrece el consumo responsable y moderado de vino. Es por ello que a modo de servicio al visitante, quien lo desee al salir se puede medir su alcohol en sangre al tiempo que le ofrecemos café.

-¿Tiene sugerencias para los visitantes?

-Por supuesto: evitar ir manejando; beber agua entre vino y vino. Hay dispensers ubicados en todas las salas; comer antes de ingerir vino. Hay una carpa gastronómica donde se venden cosas exquisitas, y dicha recaudación es a total beneficio de la asociación amigos del Museo. También habrá salames y quesos para degustar.

-Realmente la propuesta es todo un disfrute…

-No le quepa duda. Además, el público se va a ir con mas de 100 botellas que se sortean entre ambos días. El público va a disfrutar de shows de música, baile, y un patio con varias sorpresas. No le puedo decir más porque queremos sorprender.

BODEGAS EXPOSITORAS

1. Finca Marale

2. Jean Rivier

3. Arcas del Tolombón

4. Etchart (Cafayate)

5. Bodega Sottano

6. Vicentín

7. Familia Schroeder

8. Fabre Montmayou

9. Fin del Mundo

10. Familia Crotta

11. Familia Zuccardi

12. Bianchi

13. Cicchitti

14. Bodega Séptima

15. Sposato

16. Clos de los 7

17. Cuvelier

18. Diamandes

19. Rolland wines

20. Monteviejo

21. Los Haroldos

22. Bodega Aniello

23. Bodega O Fournier

24. Puramun wines

25. Altocedro

26. Abras

27. Alandes

28. Bodega Noemía

29. Kaiken

30. Viña Montes (Chile)

31. Gouguenheim

32. Vasija secreta

33. Finca Los Maza

34. Viejo Isaías

35. Tupun

36. Videla Dorna

37. Finca Ambrosía

38. Bienconvino

39. Finca Blousson

40. Finca Suárez

41. Vinos de potrero

42. Very Wines

43. Atamisque

44. Condeminal

45. Bodega Krontiras

46. Callejón del Crimen

47. Mosquita Muerta Wines

48. Pascual Toso

49. Tempus Alba

50. La Hilda

51. Luna Roja

52. Mi terruño

53. Hinojosa

54. Garavaglia

55. Casa Petrini

56. Valle del Indio

57. Uva Negra

58. Corbeau Wines

59. Don Angelo

60. Salvador Patti

61. Bournett

62. La Añorada

Para agendar

Horario de apertura viernes: de 18 a 22 y sábado de 19 a 24. Entradas anticipadas con descuento en El Eco Multimedios, Yrigoyen 560 y Bienbebidos, 9 de Julio y avenida Avellaneda.