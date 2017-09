Le entregaron la llave de la ciudad al Padre Raúl Troncoso

En un Salón Blanco del Palacio Municipal colmado, este sábado por la mañana, el intendente Miguel Lunghi entregó la llave de la ciudad al Padre Raúl Troncoso, la distinción fue otorgada por el Municipio al reconocido sacerdote por su extensa trayectoria e incansable trabajo pastoral y social en la comunidad.

El encuentro, en el que también se celebró el octogésimo aniversario del natalicio de Raúl Troncoso, contó con la participación de funcionarios comunales, concejales representantes de instituciones de la ciudad y miembros de la comunidad religiosa.

En primer lugar el Padre Marcos Piccaroni repasó los hechos más importantes de la obra que Raúl realizó en la ciudad y relató algunas de las experiencias vividas por ambos en los años que se conocen y entregó al intendente un ejemplar de una publicación especial que realizaron para homenajear al sacerdote.

Luego el intendente Lunghi expresó: “llegamos hoy aquí después de recorrer un largo camino. Pero llegamos como esos viajeros que siempre, aun cuando ha sido difícil, cuando nos han tocado momentos de incertidumbre, de angustia y oscuridad, hemos tenido a nuestro lado el fulgor luminoso del hombre que nos enseñaba el camino. Toda comunidad y toda una generación de vecinos hemos hecho ese viaje de la mano de Raúl. Lo hicieron los feligreses de siempre de la histórica Iglesia Matriz, y también lo hicieron aquellos vecinos que tal vez habían perdido el camino de la Parroquia, y a los que el padre Raúl recuperó como un milagro de la fe, es cierto, pero también a partir de su palabra y su tarea pastoral”.

“Lo veo a Raúl y escucho su nombre. Y ocurre esta cuestión que es tan simple, tan bella y tan profunda: cuando un hombre empieza a ser llamado por sus vecinos ya no por su título, ya no por su profesión, ya no por su rol en la comunidad, sino, entrañablemente, por la cercanía íntima de su nombre de pila. Porque desde hace muchos años el cura párroco, el sacerdote, el hombre del alma buena, es llamado así, sencillamente Raúl, como se lo llama a un familiar, a un ser querido o un amigo más”, señaló.

El jefe comunal también destacó el trabajo de construcción de una red de contención social en los momentos más difíciles y de crisis, “para que los sectores más vulnerables de nuestra ciudad tuvieran la ayuda de las muchas instituciones que aportaron el concepto de responsabilidad social como sinónimo de solidaridad, de mano tendida, de amor por el prójimo”.

Mientras se presentaba el Coro Alterados Ensamble, el intendente Lunghi, acompañado por los secretarios de Desarrollo Económico Local, Jaime Feeney y Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, entregó las llaves de la ciudad al Padre Raúl.

“Agradezco este reconocimiento que me otorgan y no me puedo más que pensar en el trabajo en conjunto con la comunidad y la Municipalidad a lo largo de estos 30 años”, comenzó diciendo Raúl, para continuar recordando su llegada a Tandil a la Parroquia Nuestra Señora de Begoña y todos los sacerdotes que lo acompañaron estos años en la Parroquia del Santísimo Sacramento.

“Me llevó varios años recorrer toda la jurisdicción, que es muy grande y heterogénea, por eso ni bien llegué al Santísimo quise conocer a la gente, sus actividades, las instituciones. Lo primero que surgía en las recorridas que hacíamos y en las charlas con los vecinos era la necesidad de espacios religiosos y fue así que las capillas ocuparon un lugar central en el proyecto parroquial. De esta manera pudimos terminar o ampliar las capillas de San José Obrero y María Auxiliadora y emprendimos la construcción de Guadalupe Y Dolores , lo mismo con las distintas comunidades rurales que atendemos como Gardey, Fulton, Iraola y los parajes”, indicó.

“Siempre buscamos que nuestro crecimiento socio religioso y comunitario fuese de manera continua, comenzamos a trabajar con grupos, instituciones y movimiento de la parroquia, se fundó Caritas, luego vinieron los scouts, pero también los universitarios, las instituciones de la ciudad, pensando en las necesidades de la gente y en la búsqueda de respuestas concretas. Allí surgieron las casitas de la Esperanza, las residencias para universitarios, la autoconstrucción de viviendas, entre muchas otras cosas. Todo este trabajo lo hicimos sintiéndonos parte de un proyecto en el que reconocemos que lo religioso adquiere múltiples facetas”, completó.