Las tarjetas no bancarias entran en conflicto con la petición de CAME de bajar los aranceles a los comercios

La Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas de Crédito y Consumo No Bancarias (Certacyc) manifestó grandes diferencias con una campaña nacional iniciada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), para bajar los aranceles que hoy se aplican a los comercios a partir de las operaciones con tarjetas de crédito y débito. Las firmas que emiten plásticos en la región argumentaron que no se contempló su situación particular, ya que esos cobros son su único ingreso por el servicio de facilitar las ventas que les ofrecen a los negocios.

El tandilense Everardo Erviti, representante de la firma Santa Mónica SA que gestiona la tarjeta Elebar, es titular del Consejo de Fiscalización de la comisión directiva de Certacyc. La entidad ya inició reclamos ante el Gobierno nacional para desalentar la propuesta que impulsa CAME.

En principio, la confederación que agrupa a las pymes busca modificar la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito para reducir los aranceles que se aplican a los comercios por las operaciones con tarjetas de crédito y débito, que actualmente son del 3 y 1,5 por ciento respectivamente. En concreto, pretende llevarlos al 1,5 por ciento para tarjetas de crédito y quitarlos en las de débito.

Desde CAME argumentaron que la transferencia de dinero de los comercios a los bancos por las comisiones de pagos con tarjetas es excesiva y se suma a las primas que las entidades bancarias cobran por mantenimientos de cuentas y movimientos financieros. Agregaron que los montos que los negocios transfieren a los bancos le quitan liquidez y capital de trabajo al comercio minorista, hechos que quedan en evidencia en momentos de crisis como el que atraviesan en la actualidad.

Esa entidad también resaltó que además de las comisiones bancarias, afrontan retenciones del 3 por ciento por el IVA, el 1 por ciento por el Impuesto a las Ganancias y el porcentaje aplicable por el Impuesto a los Ingresos Brutos.

Otra realidad

En tanto, los representantes de las empresas que gestionan tarjetas de crédito no bancarias advirtieron que la iniciativa de CAME no contempla su realidad particular, teniendo en cuenta que los aranceles que pretenden bajar son el único ingreso que perciben estas firmas de los comercios a los cuales les facilitan las ventas. Por lo tanto, indicaron que de prosperar esta reducción, se verán seriamente afectadas en su rentabilidad.

Al detectar este conflicto, integrantes de la comisión directiva de Certacyc visitaron a sus pares de CAME. También mantuvieron conversaciones con el Banco Central de la República Argentina, desde donde les anticiparon que no tomarán partido por ninguno de los dos sectores en pugna. En ese sentido, las autoridades nacionales manifestaron que en este caso rige la ley y que su misión es solo hacerla cumplir.

A partir de esta situación, también entablaron contacto con el estudio jurídico Marval, O’Farrell & Mairal, para evaluar avanzar con una eventual presentación ante Defensa de la Competencia.



Defensa de la

Competencia

A mediados de agosto, los dirigentes de la Certacyc habían asistido al Ministerio de la Producción, a una reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (CDC) Esteban Greco y con la vocal María Fernanda Vicens, donde expusieron su punto de vista sobre los informes periodísticos que ha publicado CAME para difundir la iniciativa de modificar los aranceles a los comercios por las ventas con tarjetas.

A ese encuentro, que se extendió durante más de cuatro horas, asistieron integrantes de Certacyc, de Atacyc (Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra), de Tarjeta Naranja y Nevada, de Visa y de Tarjeta Shopping.

En ese marco, los funcionarios explicaron que la función de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia es recomendar las modificaciones a la normativa vigente para que mejoren las condiciones de competencia. Al mismo tiempo, se interesaron por los argumentos de los referentes de las tarjetas no bancarias y alcanzaron a comprender las regulaciones que las atraviesan, a diferencia de otros medios de pago como Mercadolibre y similares.

En principio, desde la Certacyc anticiparon que la conclusión del encuentro fue que las tarjetas de crédito están funcionando muy bien y que podría ser riesgoso modificarlas, ya que una reducción del arancel a los comercios podría impactar en una baja de los niveles de venta por la eliminación de promociones, beneficios y demás condiciones que serían imposibles de sostener con la baja de la rentabilidad.

Por otra parte, la cámara señaló que es importante dar a conocer las diferencias que existen entre las tarjetas de crédito bancarias y las no bancarias, situación que es desconocida para la comunidad. En igual sentido, intentarán mantener la presencia ante los organismos públicos y de contralor, teniendo en cuenta que algunas normativas y disposiciones afectan a las tarjetas regionales.

Seguros de vida

Por otra parte, desde la Certacyc brindaron precisiones sobre la prohibición -vigente desde el próximo jueves- para percibir comisiones o cargos de los usuarios vinculados a los seguros de vida sobre el saldo deudor. La disposición, de acuerdo con la interpretación del Banco Central, se aplicará exclusivamente a los consumos que se realicen a partir del 1 de septiembre.

Aclararon que si un usuario registra compras en cuotas con una tarjeta de crédito de la que aún hay cuotas a vencer, sobre estos conceptos se podrá seguir cobrando el seguro ya que son consumos anteriores a la vigencia de la disposición.

Agregaron que en el resumen de agosto, con vencimiento en septiembre, todos los consumos van a ser anteriores al 1 de septiembre, pero en los que cierren en septiembre y se paguen a partir de octubre, habrá consumos anteriores y posteriores a esa fecha. Sobre los primeros se podrá seguir cobrando el seguro de saldo deudor, pero no así sobre los segundos.

Por último, afirmaron que esta prohibición afecta a los nuevos consumos de todos los usuarios de tarjetas y no a los usuarios nuevos que se den de alta a partir del próximo jueves.