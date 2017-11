Las cinco historias de la semana en ELECO.com.ar

Lo vertiginoso que puede resultar el ritmo de noticias diario no da tiempo al análisis de lo que pasó y el impacto en la audiencia. Dentro de los múltiples contenidos que se ofrecen a diario en El Eco de Tandil, cinco historias fueron las más leídas por las personas que habitualmente navegan por www.eleco.com.ar y que resaltaron de la media por la cantidad de comentarios. Estas fueron:

Difunden video falso anunciando

fecha del Indio Solari en Tandil



La posibilidad de que el Indio Solari vuelva a presentarse en Tandil en diciembre próximo, como se difundió en un video del programa de Mario Pergolini por Vorterix, es falsa.

El video señala que el Indio Solari se presentaría en diciembre de este año en Tandil, en lo que sería la vuelta a los escenarios tras el show en Olavarría. Pero no es actual y está trucado.

Un niño de tres años contrajo SUH en Tandil

El viernes 27 de octubre una familia que reside en el área urbana de Tandil acudió a la guardia del Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas con su hijo de tres años de edad, donde los médicos detectaron que los síntomas que presentaba el niño eran propios del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).

Según señaló la doctora Marta Brea, se trató de un caso atípico, ya que no presentó diarrea, aunque los signos anticiparon que estaban en presencia de un nuevo caso de SUH. Inmediatamente, fue derivado al Hospital Materno Infantil en Mar del Plata.

La Farándula, una farsa

“Ya no debería sorprenderme. Sin embargo, cuando lo vi me pasó un hilo frío por la espalda, un nudo en la garganta y solté un insulto al aire. Transitaba por la avenida Falucho rumbo al centro y advertí una gran cantidad de autos estacionados en la esquina de Venezuela, una calle cortada porque había unos estudiantes desplegando su coreografía ante la mirada orgullosa de medio centenar de personas que registraba la imagen con sus celulares y aplaudían el espectáculo. Eran los familiares de esos pibes disfrazados, entusiastas, mostrando lo que con mucho esfuerzo habían trabajado para hacer una Farándula que no pudo ser”, señala la columna de opinión de Guillermo Liggerini publicada por El Eco de Tandil.

La sentida carta de una alumna de

San José por lo sucedido en la Farándula

Manuela Barroso, de la agrupación Wistecas, envió una opinión para la sección Carta de Lectores, donde analiza lo sucedido el sábado 28 de octubre, que derivó en la suspensión del encuentro estudiantil.

Quiénes son las influencers de Tandil

Una nueva puerta se abre en el mundo de las redes sociales, y en particular en Instagram. Se trata de la aparición de “influencers”. La definición que mejor los describe refiere a personas que cuentan con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su presencia e influencia en las redes pueden llegar a convertirse en portadores interesantes para una marca.

Tandil no es excepción en esta tendencia, y cuenta con personalidades que suman cientos o miles de likes cuando suben una foto, lo que las ha llevado a acordar con ciertas marcas su representación. Rocío Berengua (roberengua, 21 años), Soledad Ferreyro (soleferreyro, 24 años) y Constanza Iglesias (ccccccosti, 18 años), son algunas de las mas destacadas.

El alcance de las redes

Pero además, el pulso de las redes sociales puede tener puntos de comparación similares con lo que sucede en la Web, o a veces no. El alcance de las publicaciones en Facebook se da por el conjunto de interacciones (clicks, Me Gusta, comentarios) sobre la misma. Estos fueron los cinco temas más leídos:

1- La sentida carta de una alumna de San José por lo sucedido en la Farándula | 24.363 personas alcanzadas

2- Encuesta: ¿Estás de acuerdo con la suspensión de la Farándula? | 24.253 personas alcanzadas

3- Difunden video falso anunciando fecha del Indio Solari en Tandil | 23.111 personas alcanzadas

4- Un niño de tres años contrajo SUH en Tandil | 20.561 personas alcanzadas

5- Tomás sigue en terapia, pero tuvo una leve mejoría | 18.439 personas alcanzadas