La tarifa de energía eléctrica no sufrirá aumentos, por el momento

En cuanto al posible aumento, anticipó que aún no hay una definición. Es por ello que, para no confundir a los usuarios, se trató de mantener la cautela al brindar información y no se implementó ningún tipo de aumento hasta que el gobierno provincial establezca una definición. En este sentido, la Usina decidió no plantear una nueva facturación: “Estamos a la espera de que la Justicia resuelva sobre esta apelación que ha hecho la provincia”.

Advirtió que la facturación actual no sufrió ningún tipo de incremento. De todos modos, se desconoce de cuánto podría ser el posible aumento, el cual comprende el costo de abastecimiento y los salarios para las distribuidoras. Pero, una vez más, aclaró: “Si hay un incremento, se informará”.

Obras en rutas

Explicó que la Usina no tiene incumbencia sobre las rutas nacionales, al igual que otras distribuidoras, ya que esa área compete a la Nación. Es por ello que, ante la solicitud del gobierno nacional de un proyecto para instalar luminarias en la Ruta Nacional 226, se presentó uno, el cual fue aprobado para su financiación y fueron prometidos fondos, aunque los mismos nunca aparecieron.

Sin embargo, en vez de ser descartado, se acercó a la Secretaría de Obras Públicas municipal para sumarse a las obras planteadas con fondos nacionales. Esperan poder concretar la iluminación planteada no sólo en la ruta sino también en la futura rotonda de acceso a la Base Aérea que se construirá.