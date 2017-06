La renuncia de Indiana Gnocchini, su nuevo rol y función ad honorem

Varias versiones ganaron la calle conocida la renuncia de Gnocchini. Cabe recordar que el cargo de director del Museo se suprimió en el momento de creado el de coordinador, pasando el espacio a depender de la subsecretaría de Cultura. Consultada por El Eco de Tandil, Indiana explicó: “Me jubilé en la docencia por una decisión personal que tiene que ver con la cantidad de años que la ejercí. Consecuentemente no me parecía ético y como corresponde presenté mi renuncia a todos los ámbitos que están en la misma esfera y cuyos aportes se hacen en el IPS”.

En cuanto a las 30 horas cátedra que tendrá como responsable del área de extensión educativa, agregó: “Seguiré siendo coordinadora de Museos pero ad honorem. En cuanto a este rol que asumí el de trabajar en todo lo que hace a una nueva comunicación del Mumbat con otros espacios de Provincia y Nación para generar tareas de extensión educativas que excedan la de las guías, viene de un proyecto con el que hemos estado trabajando y se verá en pocos días, para vacaciones de invierno. Ya se hicieron en su momento pero no les podía dar un marco institucional más continuo porque no me correspondía como tarea, ya que el Museo pertenece a Cultura”.

Sobre la reacción de Miguel Lunghi cuando presentó la renuncia comentó: “El Intendente me llamó y me dijo que le gustaría que lo siguiera acompañando, que considera que soy una persona idónea y que todo este tiempo había trabajado con mucha responsabilidad en mi rol. Lo charlamos y como hace tanto tiempo que lo estoy acompañando en la gestión del Museo, decido de forma personal y porque no puedo hacerlo de otra manera -pues no sería ético- continuar pero sin percibir ningún beneficio económico”.

Sobre si podría tratarse de una reducción presupuestaria, la funcionaria agregó: “Más bien es una decisión personal en relación a un pedido del Intendente. El cargo de coordinador de museos se seguirá cubriendo. El día que termine mi gestión, cuando el Intendente me pida que me retire, la persona que asuma percibirá lógicamente una remuneración. Esa es la realidad”.