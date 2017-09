La Provincia regularizó parte de la deuda con Serber SA y volvió la tranquilidad a Polivalente

Tras haber resuelto retomar la obra del nuevo edificio de la Escuela Polivalente de Arte ante una nueva promesa de la Provincia, la empresa Serber SA cobró parte de los certificados que le debía la Unidad Ejecutora Provincial -UEP-.

De esta manera, volvió la tranquilidad a la comunidad educativa y a los operarios de la Uocra, que habían salido a protestar a la calle en reclamo de la continuidad del proyecto.

La constructora había decidido retomar los trabajos en el predio de 4 de Abril y Sarmiento el lunes 4 pasado, luego de que las autoridades provinciales se comprometieran a pagar los más de 6 millones de pesos que le adeudaban.

Finalmente, la Provincia cumplió y la empresa hoy se encuentra al día con el pago de las quincenas a los casi treinta obreros nucleados en la Uocra que trabajan en el lugar, incluso, empleó a una persona más en los últimos días y entregó más material para avanzar con lo que resta de la obra.

Así lo aseguró el secretario general de la Uocra en Tandil, Daniel Sagrera, en diálogo con El Eco de Tandil. “La Provincia pagó parte de los certificados a Serber SA. El día antes, la empresa pagó la quincena y ya había traído las aberturas que faltaban, es decir, pasó lo que yo ya había dicho, que la empresa tiene todas las intenciones de terminar la obra”, resaltó el dirigente gremial.

Adelantó luego que este próximo viernes “cierra una nueva quincena y tendrán que pagarla”, aunque se dijo confiado en que así será.

Contó que, ante el pago de la deuda por parte de la Provincia, el titular de la constructora Atilio Cignoli se comunicó directamente con él para informarle sobre las novedades. “Hablé con él y me dijo que ellos quieren terminarla, pero si no les pagaban los certificados, ya no podían seguir pagando los sueldos. Así que con esto se le ha dado un principio de solución para poder seguir trabajando”, celebró Sagrera.



Más personal

Confirmó entonces que el plantel continúa con las tareas y la obra avanza a buen ritmo, incluso, dijo que la empresa contrató a un empleado más. “En total, son alrededor de treinta trabajadores”, puntualizó.

En cuanto al avance del proyecto, aseguró que “queda cada vez menos” y destacó que “lo importante es que el temporal no le arrancó ningún techo ni nada, sí hizo un desastre de maderas, que se volaron por todos lados, pero lo normal. No se rompió nada”.

Desde la Uocra, destacó al cierre que “lo importante para nosotros es que le siga pagando a la gente. La empresa -insistió- tiene todas las intenciones de seguir, sino no hubiese seguido trayendo los materiales y demás”.

“Estaremos

atentos”

Por su parte, la directora de la institución educativa, Nancy Mazza, se mostró satisfecha con la noticia, aunque advirtió que se mantendrán atentos a lo que ocurra de aquí en más.

Detalló que, según lo que le transmitió el dueño de la empresa constructora al presidente de la asociación cooperadora, la obra estaría terminada para diciembre próximo y deseó que así sea, ya que hace mucho tiempo que vienen luchando por ello.

“Compartí las novedades con los chicos del centro de estudiantes. Lógicamente que estamos muy conformes, pero vamos a estar atentos a que esto no se repita y se termine la obra de una vez por todas. El dueño de la empresa nos dijo que para diciembre estaría terminada”, afirmó la educadora.

Sin embargo, admitió que han pasado por tantas cosas que si bien esto trae nuevamente tranquilidad, es necesario seguir atentos a lo que suceda.



Las expectativas

Por su parte, la directora de la Escuela Polivalente de Arte deseó poder comenzar el ciclo lectivo 2018 en el nuevo edificio. “Ojalá que sea así porque es algo que estamos esperando desde hace mucho tiempo”, dijo.

Por lo pronto, ratificó que “la obra ha avanzado mucho en estos días y los obreros siguen trabajando firme. Está la arquitecta, vemos a todos trabajando y hay adelantos, que eso es lo importante también”.

Mientras tanto, admitió que la situación actual de la institución educativa, que funciona en dos edificios, implica “mucho desgaste” desde el equipo de gestión, como así también gastos que, de estar funcionando en su propio edificio, no tendrían que afrontar la asociación cooperadora ni el Consejo Escolar.

“Tener nuestro lugar va a facilitar muchísimo las cosas porque realmente ahora mantener ese edificio actual también tiene sus costos”, finalizó.