La OMIC elaboró un instructivo para explicar a los consumidores “cómo leer la factura de gas”

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) elaboró un instructivo para explicar a los consumidores cómo entender la factura de gas que llega a sus hogares. En el material audiovisual, que ya se encuentra disponible en Facebook, se especifica además cómo se determinan las categorías, cuyos umbrales fueron ampliados en 400 metros cúbicos a partir de la recategorización que el partido obtuvo este año.

En diálogo con “Tandil Despierta” (programa de Eco TV y Tandil FM 104.1 de El Eco Multimedios), la titular del área, Marcela Vairo, explicó que la idea surgió a partir de las reiteradas consultas que recibieron al respecto durante los últimos años en el Municipio.

Concretamente, indicó que el objetivo es que “el consumidor identifique su categoría para que pueda detectar cuál es el precio del metro cúbico que se le está aplicando y del cargo fijo porque, a partir de allí, todos los demás conceptos se van a ir multiplicando por eso”.

Para ello, detalló que lo que se hizo fue “dividir la factura en diferentes columnas a los efectos de ir identificando qué es lo que tiene cada una de ellas”.

Además, Vairo señaló que “es importante tener en cuenta si tienen tarifa social o no, que es otro de los conceptos que indicamos dentro de una de las columnas. Y también lo que tienen que recordar es que para encuadrar a cada usuario en una categoría, se toman los consumos registrados en los últimos seis bimestres”.

Las medidas

judiciales



Asimismo, en el instructivo se recuerda al usuario que entre 2009 y 2016 el partido de Tandil se encontraba alcanzado por dos medidas judiciales y, en consecuencia, la factura que llegaba a los hogares no reflejaba el valor actualizado del metro cúbico del gas.

“Esto tiene que ver con que en 2009 se interpuso un amparo por lo que fue el cargo fijo del decreto de 2008, que en 2016 el propio Gobierno dio de baja, con lo cual no está más como un componente más de la factura. Y en 2014 también tuvimos otra acción de amparo por el tema de los aumentos en el metro cúbico del gas. Esto hacía que en el partido de Tandil, a diferencia de otras ciudades, no se reflejase el precio actualizado del metro cúbico del gas y, en el caso del primer amparo, no se reflejaba ese cargo fijo, que era por gas importado”, explicó la titular de la OMIC.

Por lo tanto, confirmó que “las facturas, a diferencia de otras ciudades, no se encontraban alcanzadas por esos conceptos y, por ende, eran menores en el total de la facturación”.

La recategorización



En consecuencia, Vairo afirmó que “el impacto hoy por hoy es mayor, sin perjuicio de que con este tema de la recategorización quien haya consumido menos el año pasado y este año, se pueda llegar a recategorizar. Esto significa que, como crecieron los umbrales de consumo, quizás quien estaba en una categoría R3-3 o R3-4 pueda llegar a bajar una categoría, con lo cual el precio del metro cúbico es menor y, por ende, el precio final de la factura y el cargo fijo también”.