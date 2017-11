La muestra artística tiene fecha de realización, pero no se llamará ‘Farándula’

Mariano Martina, director de Juventud del municipio, anunció la presentación que realizarán los jóvenes de último año del secundario y que tendrá lugar el lunes 27 de este mes en el clásico escenario de la avenida Avellaneda, a la altura de la intersección con San Lorenzo.

“Para que quede bien en claro que algo hay que cambiar y que algo pasó, no hay que hablar de Farándula”, enfatizó desde un principio. Explicó que la iniciativa nació a partir de varias solicitudes emitidas por grupos de padres y de alumnos, quienes expresaban su deseo por llevar a cabo una muestra del trabajo realizado, lo cual se logró concretar gracias a la reciente recuperación de Tomás Chiuffo, quien superó todos los pronósticos.

A partir de la feliz noticia que anunció el regreso del joven a su hogar, Martina mencionó que que se abrió un canal de diálogo para tratar de realizar un evento en el que los chicos puedan mostrar sus producciones a la familia y a la población en general. De todos modos, se pretende que en esta oportunidad ser brinde un mensaje hacia el futuro y se establezca un precedente sobre la necesidad de cambiar el encuentro, de cara al año que viene.

Los estudiantes decidieron continuar en el mismo lugar que se realiza habitualmente, a pesar de tratarse de un día hábil, aunque no será de carácter competitivo, por lo que no contará con la presencia de un jurado ni de carrozas. De esta manera, a partir de las 14.30, la avenida se llenará de vida y alegría con el desfile de agrupaciones provenientes de ocho establecimientos educativos, de los once que inicialmente lo harían. Por diferentes motivos, las escuelas que decidieron no asistir son: Escuela Granja, la Escuela Técnica y Estrella de Belén.

Finalmente, Martina valoró la disposición de los chicos para hacer una muestra artística, que no cuente exactamente con el mismo carácter de La Farándula que ellos soñaron, y que los hagan de igual manera y con ganas. Además, adelantó que se evaluará qué actores incluir para que la próxima edición tenga algo para cambiar.