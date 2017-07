La Dirección de Servicios opera con tres camiones menos de recolección

Según su titular, Claudio Fuentes, en diálogo con El Eco Multimedios, se debe a que como en “ésta época hay menos caudal de residuos, se pararon tres camiones para hacer arreglos. Estamos operando al 80% de nuestra capacidad”.

“El miércoles vamos a Buenos Aires a firmar el leasing para tener los 4 camiones nuevos que estarán en 15 días en Tandil”, informó Fuentes.

El funcionario municipal explicó que por el parate de los tres camiones “hacemos una re-distribución de los recorridos. En los lugares donde hay menos residuos lo hacemos más espaciado”.

“El tema de los paseos en esta época el servicio se pone más efectivo porque tenemos la obligación de tener a los prestadores en perfectas condiciones”, reconoció Fuentes.

Por otra parte, aquellos vecinos que se quieran comunicar con la Dirección y no puedan es debido a que no funciona la central: “Después de la última tormenta no podemos recibir llamadas porque tenemos la central sin funcionamiento; pedimos que llamen al conmutador del Municipio y de ahí nos pasan”.