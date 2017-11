La demanda por Airbnb, ¿afecta a los alojamientos formales habilitados en Tandil?

Muchos visitantes eligen su alojamiento, ya sea con anticipación o a último momento, entre aquellos habilitados por el municipio, aunque otros prefieren recurrir a los que no disponen de tal condición, pero que ofrecen una experiencia distinta o se ajustan a presupuestos más reducidos.

De cara al fin de semana largo del 20 de noviembre, la ciudad se prepara para recibir visitantes con variadas propuestas y actividades. Alejandro Bonadeo, Director de Turismo del municipio resaltó que hasta el momento los alojamientos cuentan con el 70% de ocupación, aunque, como habitualmente ocurre, los turistas esperan hasta último momento para realizar sus reservas.

Muchos de los turistas que llegan a la ciudad obtienen un lugar dónde alojarse a través de los sitios web disponibles por el municipio, que serían dos: turismo.tandil.gov.ar y destinotandil.com.ar, donde se presentan los establecimientos habilitados y que, según el Director, son garantía de calidad. Al mismo tiempo, la gran mayoría de los establecimientos enlistados tienen su espacio dentro de otras plataformas web nacionales e internacionalmente conocidas para la reserva de una o más plazas, como Booking o Despegar. Sin embargo, estas no son las únicas opciones para quienes quieren visitar la ciudad y desean vivir otro tipo de experiencias o, incluso, cuentan con un bajo presupuesto para gastar.

Quienes prefieren alquilar de forma temporal una casa, un departamento o un dormitorio dentro de otra vivienda, recurren a Airbnb y escogen entre sus 168 anuncios. Pero si en sus planes está pasar unos días en el cómodo sillón de algún tandilense dispuesto a recibir visitas de forma gratuita o por poco dinero, Couchsurfing es el lugar para solicitar la estadía con uno de los 1121 postulantes de nuestra ciudad. Estas se presentan como una oferta alternativa que responde a las diferentes posibilidades de los visitantes, que indudablemente, compite con los 144 alojamientos registrados y en regla que cuenta el municipio. A pesar de muchos no contar con las habilitaciones correspondientes, por diferentes motivos no dejan de estar entre los más solicitados y se llevan una porción de las reservas que podrían recibir los que cuentan con toda la documentación. Al ser consultado Bonadeo acerca de esta situación, respondió que impacta negativamente sobre la demanda, pero que principalmente le inquieta que no haya un control acerca de sus prestaciones.

Expresó su preocupación acerca de la forma en la que atentan contra los estándares de calidad que tanto se busca mantener entre las opciones que se ofrecen en la ciudad. Para sostenerlos, quienes deciden abrir un predio para estadías, con todo en regla, deben seguir varios pasos administrativos en Obras Públicas, luego ser verificados por la Oficina de Inspección y Habilitaciones, para finalmente solicitar el ingreso a la Oficina de Turismo municipal y obtener el beneficio de la promoción continua a través de sus canales oficiales, como folletería y sitios web.

Es por ello que actualmente el organismo está encargándose de inspeccionar aquellos lugares que se presentan en diferentes ámbitos como alojamientos, para constatar que cuentan con los papeles en regla, anticipó.

Por último, el Director advirtió que quienes escogen estos alojamientos informales no cuentan con el respaldo de ningún ente privado o público en caso de tener complicaciones o no obtener los servicios prometidos, lo cual se puede convertir en un verdadero problema.