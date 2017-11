La conciliación obligatoria fue extendida por el Ministerio hasta el martes 7

Señaló que el miércoles a las 9 de la mañana llegó una notificación del Ministerio de Trabajo de la Provincia en la que se determinaba la ampliación de la conciliación obligatoria, al mismo tiempo que se convocó a una nueva audiencia en el lunes 7 a las 12. Comentó que de no haberla recibido, habrían reanudado los reclamos, debido a la ausencia de acercamiento por parte del departamento ejecutivo y de propuestas.

El miércoles pasado se reunieron para tratar las paritarias, pero no tuvieron ningún tipo de respuestas, ya sea del reclamo del sector sanitario como de la paritaria. En este sentido consideró que se trata de una maniobra para dilatar la firma del convenio colectivo. “Pasadas las elecciones no les importa nada”, reclamó.

Anticipó que, de no llegara un acuerdo en el corto plazo, el paso siguiente será volver a intimar a través del Ministerio, con el objetivo de solicitar la presencia de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia. De esta manera, se lograría provisionalizar el convenio colectivo y las siguientes negociaciones se realizarían en La Plata, ya que, ante la falta de respuestas satisfactorias por parte del organismo provincial, considera que “este ministerio es empleado del municipio”, por lo que desconfía de su accionar en esa instancia.

Señaló que hace tres meses el ejecutivo les propuso firmar el convenio colectivo de trabajo a cambio de la aprobación del manual de funciones que confeccionó el municipio, aunque no lo consideran posible debido a que no conocen cuáles son sus especificaciones. De todos modos, mantienen sus esfuerzos para que el convenio sea aceptado antes de que el presupuesto haga su ingreso al recinto del Concejo, ya que, de esta manera, no habría excusas que sostengan cualquiera incumplimiento a las condiciones solicitadas.