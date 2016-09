La Biblioteca Popular de Villa Italia abrió su ludoteca, un espacio infantil para jugar y leer

Juegos, juguetes y obras literarias para niños se desparraman, una vez a la semana, en un rincón especial de la Biblioteca Popular Sarmiento de Villa Italia. Allí los niños leen, juegan, se apropian de las historias, las reinterpretan, las transitan, se divierten y, sobre todo, comparten. Este espacio recreativo-literario, la ludoteca, comenzó a funcionar en agosto. Su objetivo es, entre otros, democratizar el acceso al juego en el barrio de Villa Italia; promover de un modo estable y gradual el interés por la lectura, el juego, la expresión y diversión en los niños; y favorecer la interacción entre los niños y sus familias a través de la lectura y el juego, tanto en la biblioteca como en sus hogares.

La ludoteca es una de las tantas actividades que tienen como destinatarios a niños y niñas de 6 a 12 años que la Biblioteca proyectó realizar este año. Se trata de un espacio de promoción de la lectura y juego que se desarrolla todos los martes de 14 a 16, que es libre y gratuito. Aldana Cadona, su coordinadora, y Braian Urban, presidente de la institución, charlaron sobre esta nueva e interesante propuesta infantil con El Eco de Tandil.



-¿Qué es una ludoteca?

Braian Urban: -Nosotros lo llamamos rincón infantil “Zulema Bianchi”. Es un lugar físico dentro de nuestra institución compuesto por juegos, juguetes y obras literarias para niños. El mismo tiene dos modalidades de trabajo: por un lado abierto a la comunidad en el horario que permanece abierta la biblioteca, donde socios y no socios pueden utilizarlo; y por el otro, talleres y actividades específicas de promoción del juego y la literatura. Creemos que todas las personas, y especialmente los niños y jóvenes, deben tener la posibilidad de ir a jugar a una ludoteca y de encontrar allí juguetes, juegos, y sobre todo, otras jugadoras y jugadores.

-¿Cómo nace la idea de crear una en la Biblioteca?

Braian Urban: -Hace mucho tiempo que veníamos pensando en el armado de un rincón infantil. Pero específicamente en el año 2015 presentamos el proyecto a una de las líneas de financiamiento de la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares). Luego de una exhaustiva evaluación, fuimos seleccionados y ahí nace el espacio. El nombre se debe a un reconocimiento que quisimos hacerle a Zulema Bianchi, una vecina que desde hace varios años, desde la biblioteca, coordina un proyecto de promoción de lectura en los establecimientos educativos de Villa Italia.

¿Cuáles son los objetivos de la ludoteca?

Braian Urban: -Entre los objetivos que nos propusimos sobresalen la idea de democratizar el acceso al juego en el barrio de Villa Italia; promover de un modo estable y gradual el interés por la lectura, el juego, la expresión y diversión en los niños; y favorecer la interacción entre los niños y sus familias a través de la lectura y el juego, tanto en la biblioteca como en sus hogares.

-¿Cómo se trabaja en la promoción de la lectura y juego?

Aldana Cadona: -El propósito es brindar un espacio en el cual los niños y niñas puedan, a partir de la lectura, el juego y otros recursos o soportes como cuenta-cuentos, disparar la creatividad e imaginación, facilitando el acceso a diversidad de textos. Esto emerge de la necesidad de recuperar la lectura de historias que permitan, no sólo desarrollar la imaginación, sino también conocer y reconocer diversidad de géneros literarios, distinguir y pensar la posibilidad de que ellos mismos puedan ser relatores. Pensando a la lectura no como una obligación ajustada a un contexto escolar, sin ninguna función social sino por el contrario como la puerta para crear algo ellos mismos y favorecer la manipulación de los conocimientos que ellos necesitan para utilizar en su vida futura, favoreciendo la confianza y seguridad en sí mismo. Si bien se tiene la idea de que los chicos no leen pero no se tiene en cuenta que no todos tienen acceso a los libros por eso es necesario facilitar un espacio para que los niños puedan apropiarse y ampliar su vocabulario, promover su desarrollo personal, dando libertad a sus acciones y pensamiento. Enfrentarlos a los distintos mundos que les ofrece la lectura más allá de lo estipulado en la escuela que puedan ver y utilizar la lectura como una herramienta para su desarrollo y crecimiento en su vida social.

Las actividades se desarrollan los días martes de 14 a 16 hs, de manera libre y gratuita.

-¿Qué otras actividades se ofrecen o se planean ofrecerán?

Braian Urban: -Para el año 2017 esperamos, por un lado, ofrecer un sistema de préstamo domiciliario de cajas con juegos a socios, vecinos e instituciones educativas del barrio; por otro ampliar el espacio en términos edilicios, con más lugar, actividades y equipamiento.

Además, esperamos que las personas que quieran participar o vincularse de alguna manera a esta experiencia puedan presentar su propuesta para el año próximo. Entendemos que este es un espacio joven, en construcción y que es necesario estar abiertos y receptivos a ideas, sugerencias o comentarios.

¿Por qué le dirían a un padre que vaya con su hijo a la ludoteca?

Braian Urban: -En primer lugar le diría que se acerquen a la biblioteca, y respecto al espacio infantil, le diría que es una buena oportunidad para compartir buenos momentos con sus hijos a través del juego y la literatura. A nosotros nos interesa que la familia se apropie del lugar, que se acerque y utilice las instalaciones.

¿Cómo fue la experiencia hasta ahora?

Braian Urban: -Hasta ahora la experiencia ha sido sumamente satisfactoria, la respuesta de los vecinos es buena, de acompañamiento y curiosidad. Lo mismo los niños que participan.

En término de experiencia, este año hemos articulado y trabajado en conjunto con el jardín de infantes N° 903. O sea que no solo los vecinos y socios lo utilizan sino también tratamos de ponerlo a disposición de todas las instituciones educativas del barrio.

Los horarios de la biblioteca son de 10 a 12 hs y de 17 a 21 hs, en Quintana 450. Por consultas comunicarse al 4453372 o por Facebook.