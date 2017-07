Karen Wagner representará a Tandil en la instancia provincial de Miss Mundo

Miss Mundo es el certamen de belleza más reconocido a nivel internacional y Tandil tendrá su representante en la instancia provincial. Es que el próximo 29 de julio a las 20 en Don Torcuato, Tigre, se elegirá a Miss Mundo Buenos Aires quien luego concursará en la etapa nacional y, más tarde, viajará a hacerlo en la mundial.

Karen Wagner, tandilense de 23 años, fue la elegida para ser parte de esta competencia. La joven dialogó con El Eco de Tandil sobre sus expectativas y las ganas de poder ayudar en un futuro a otras chicas que tengan sus mismas aspiraciones.

-¿Cómo comenzaste en el mundo de los concursos y cómo llegaste hasta acá?

– Mi familia es de San Bernardo y mi mamá cuando era chica se postuló para Miss Simpatía así que yo siempre dije que cuando sea grande me iba a postular. Así fue que me anoté en el 2013 y salí reina de la 28va. Fiesta Nacional del Sol y la Familia que es del Partido de la Costa.

Ahí empecé a conocer el mundo de los concursos. Siempre quise ser modelo así que comencé en distintas academias pero luego me di cuenta que ser reina era otra cosa. Además en la primera experiencia que me postulé, salí reina y eso me motivó porque me di cuenta que eso me gustaba no sólo por el concurso en sí sino que me involucraba en proyectos solidarios. La modelo no tiene nada que ver con esto. En lo que respecta a esta instancia de Miss Buenos Aires, el concurso selecciona chicas que tengan experiencia o algún reinado. Así fue que finalmente la semana pasada mellamaron para notificarme sobre la convocatoria pero hay chicas que están seleccionadas desde marzo por lo que es poco el tiempo que tengo para organizarme. Por suerte mi familia, amigos y mi novio siempre me acompañan en todas las fiestas que participo. Creo que es una de las últimas participaciones porque, a pesar de que soy joven, la edad no me da para continuar ya que varía entre los 16 y 23 años aproximadamente. Además estoy muy contenta por tener la posibilidad de representar a Tandil, me da mucho orgullo.

-¿En qué instancia vas a participar y cómo continúa la competencia?

-Es la etapa provincial de Miss Mundo por lo que concurso junto a otras 33 chicas de la provincia de Buenos Aires. Compiten participantes de Ezeiza, Moreno, Morón, La Matanza, Ensenada, Lomas de Zamora, General Pueyrredón, La Plata, Berisso, Tigre, Quilmes, Pilar, Villa Gesell, Madariaga, Lanús, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento, Tandil, Saladillo, Darragueira, Olavarría, Vicente López, San Miguel, San Martín, Bahía Blanca, José C. Paz, General Belgrano, Baradero, Pinamar, Escobar, Villarino, Malvinas Argentinas, San Fernando y Partido de la Costa.

La ganadora de esta instancia será Miss Mundo Buenos Aires y se va a participar a nivel nacional con las Miss Mundo del resto de las provincias de donde saldrá Miss Argentina. Esta chica se va a competir a nivel internacional con las mises del resto de los países y podría llegar a ser Miss Mundo. Este año la chica que ganó fue Miss Mundo Argentina fue la de Capital Federal y se fue a competir a China; por lo tanto la experiencia va a ser hermosa gane o no. El viernes 28 de julio tengo que estar en Tigre a las 12 del mediodía y el sábado a la noche competimos pero en el medio te dan clases, comes con el resto de las chicas y dormís con ellas.

-¿Qué implica ir a participar?

-Yo tengo que llevarme todo y por eso es que hay muchas chicas que viajan con ayudantes. La Miss del caso de Mar del Plata tiene un diseñador que le hace los vestidos, un fotógrafo que le hace fotos previas, el Municipio la ayuda en distintas cuestiones, entre otras cosas. En mi caso estoy sola. Hablé con el estilista Gonzalo Alonso que me va a ayudar a preparar el pelo previamente pero nadie más. Estoy a 15 días y tengo que pensar qué hacer antes y al momento de ir a concursar no estar sola. Igualmente a mí me gusta la experiencia pero ojalá que el año que viene haya chicas que puedan hacerlo y que no tengan que pasar por esto solas.

Además, más allá de la parte de belleza, tengo que saber distintas cosas de Tandil y me gustaría que alguien de Turismo me pueda ayudar porque tengo que contar sobre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, desde el concurso me ofrecen colaboración para ayudar a alguna ONG o comedor. Me proponen que presente un proyecto antes del certamen para poder cumplirlo con los medios que ellos me dan. Tengo varias pero quiero comprometerme y meterme bien de lleno con alguna ONG.

-¿Cuáles son los planes para el futuro?

-Propiamente desde el concurso quieren que cada una de las chicas que participe en esta instancia provincial, el año que viene pueda ser coordinadora en su ciudad. Por lo tanto, ya sea que gane o no, mi objetivo es poder transmitirle mis conocimientos a otras chicas. En Tandil hay modelaje pero no implica lo mismo que participar para ser una Miss o competir para un reinado; entonces me parece interesante poder transmitir lo que significa serlo.

Estaría bueno poder conformar un equipo con distintos profesionales como estilista y maquilladora para que otras chicas puedan participar de estos concursos y no estén a la deriva.

La realidad es que en la ciudad no hay una Fiesta como por ejemplo en Mar del Plata que esta la Fiesta del Mar, en la Costa la del Sol y la Familia, la Fiesta de la Frambuesa, entre otras. Estaría muy bueno que en el Festival de la Sierra por ejemplo tenga la Reina de la Sierra porque además atraería a otras personas. Yo tengo 23 años y es la edad límite para el reinado, pero me gustaría poder ayudar a otras chicas con lo que aprendí porque no solo fui reina sino que viajé a muchos otros concursos.