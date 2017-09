Internada hace 31 días en el Hospital, está a la espera de la autorización de PAMI por un stent

Hace 31 días que Elena Milibuk está internada en el Hospital, luego de sufrir un infarto a finales del mes de junio y a la espera de un stent, para que le sea colocado y continúe con su vida habitual, a sus 73 años.

A pesar de efectuar todos los trámites solicitados por la obra social para la obtención del dispositivo, el pedido ya fue rechazado en dos oportunidades, el 14 y el 23 de agosto, por lo que ya es la tercera vez que se encuentra a la espera, de una respuesta favorable. Por el momento PAMI habría autorizado el pedido pero resta la respuesta del proveedor.

Según la justificación brindada por el organismo, es el proveedor quien rechaza la solicitud debido a que no cuenta con stock, por lo que Perlan deberá mantener las solicitudes hasta obtener la respuesta esperada. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca que presenta Milibuk no acepta retrasos, por lo que por cada día que pasa sin la intervención requerida aumenta el riesgo de su vida.

“Ya no sé a quién reclamar”, lamentó desahuciada y preocupada por la salud de su madre. De todos modos, a pesar de los obstáculos atravesados, valoró la atención recibida por los profesionales del Hospital. “Estoy esperando a ver si me aprueba o no el proveedor, sino deberé recurrir a la Justicia”, finalizó.