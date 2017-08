Realizan jornada para estimular la exportación de la producción local

Enrique Morad, asesor del Banco Provincia, mencionó que la organización pretende responder a la nueva realidad del territorio provincial, en la que se busca que esté relacionada con el mundo, así como también promover la innovación en las ciudades bonaerenses. En este sentido, existe una gran cantidad de oportunidades para que el desarrollo del trabajo local decante en nuevos emprendimientos de exportación. Durante el encuentro, expertos en comercio internacional expondrán cuáles y cómo son las oportunidades del país.

Anticipó que el Banco Provincia tiene múltiples herramientas que aún no están activas, pero que lo estarán y se pondrán a disposición de los interesados. “Los pequeños exportadores, son una actividad que hay que auspiciar”, advirtió y presentó el ejemplo de Chile, que tiene 18 mil empresas exportadores, de las cuales la mayoría son pymes, mientras que en Argentina no llegan a los 1.500. Señaló que hay muchas oportunidades, que a priori no se van a definir en detalle, sino que se pretende los productores locales expresen qué es lo que tienen para luego el Banco elaborar una respuesta a medida.

El objetivo principal será implementar trámites cortos, concretos y simples para que los productores puedan insertar sus productos en el exterior.

Por su parte, Daniel Souto, gerente regional del Banco, destacó que la entidad se encuentra muy activa y presente en toda la provincia, principalmente con las distintas líneas de crédito disponibles. “Se está mostrando claramente una política de acompañamiento a las necesidades productivas de la provincia”, aseguró. Asimismo, mostró su entusiasmo frente a la posibilidad de generar proyectos que propicien trabajos para los vecinos del territorio provincial luego de esta reunión.